珍惜生命｜马鞍山新港城情困妇堕楼 当场不治

马鞍山有人堕楼死亡。今日（4日）早上6时26，鞍诚街18号新港城一名女子由高处堕下，倒卧在大厦平台上不省人事，保安员报警。救援员到场，惜发现女事主已当场死亡。警方没有检获遗书，经调查后证实女死者为66岁姓詹妇人，相信她受感情问题困扰，从单位堕下轻生，其死因有待验尸确定。

防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

明爱财困压力辅导热线: 3161 0102

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk