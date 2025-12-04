大埔宏福苑五级火｜5纸皮石工友罹难 女工拍下最后画面 浓烟灌31楼走廊：快啲走！

大埔宏福苑五级大火夺去至少159条人命，其中两男三女（46至75岁）确认为参与屋苑大维修工程的纸皮石工友。近日曝光两段工友逃生前的短片，画面定格在悲剧前——浓烟从窗位急涌入走廊、有人惊呼「真系火烛！快啲走！」拍摄短片的刘姓女工友最终与其他四名工友一同罹难，画面成为他们最后的身影。

2秒与6秒短片揭走廊瞬间沦为「死亡通道」

两段短片分别长2秒与6秒。其中2秒片段，画面拍到31楼走廊外一扇窗，黑烟如潮水般涌入，现场至少三名工友已察觉起火，神情紧张。

6秒片段中，一名女工友声音颤抖、急促喊道：「唉呀！真系火烛！快啲走！唔走行楼梯啦！」期间一名男工却则回应「唔使」。

据悉，两段短片均由刘姓女工友拍摄，她在惊魂间将影片传给儿子，成为母子最后的联络。

工友外墙铺石遇火舌飞舞 棚网瞬间焚毁

消息指出，当时五名工友正于10楼外墙铺设纸皮石，忽然见到火舌飞向工作位置，瞬间点燃棚网。众人先尝试救火不果，火势蔓延之快远超想像，于是急爬回室内走廊呼唤其他工友疏散。

然而此时大厦内烟雾已迅速积聚，能见度极低，他们四处寻找逃生路线时，已被烈焰与浓烟困住。最终五人全部被证实罹难。