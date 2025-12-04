Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五级火｜5纸皮石工友罹难 女工拍下最后画面 浓烟灌31楼走廊：快啲走！

突发
更新时间：07:22 2025-12-04 HKT
发布时间：07:22 2025-12-04 HKT

大埔宏福苑五级大火夺去至少159条人命，其中两男三女（46至75岁）确认为参与屋苑大维修工程的纸皮石工友。近日曝光两段工友逃生前的短片，画面定格在悲剧前——浓烟从窗位急涌入走廊、有人惊呼「真系火烛！快啲走！」拍摄短片的刘姓女工友最终与其他四名工友一同罹难，画面成为他们最后的身影。

2秒与6秒短片揭走廊瞬间沦为「死亡通道」

两段短片分别长2秒与6秒。其中2秒片段，画面拍到31楼走廊外一扇窗，黑烟如潮水般涌入，现场至少三名工友已察觉起火，神情紧张。

6秒片段中，一名女工友声音颤抖、急促喊道：「唉呀！真系火烛！快啲走！唔走行楼梯啦！」期间一名男工却则回应「唔使」。

据悉，两段短片均由刘姓女工友拍摄，她在惊魂间将影片传给儿子，成为母子最后的联络。

工友外墙铺石遇火舌飞舞　棚网瞬间焚毁

消息指出，当时五名工友正于10楼外墙铺设纸皮石，忽然见到火舌飞向工作位置，瞬间点燃棚网。众人先尝试救火不果，火势蔓延之快远超想像，于是急爬回室内走廊呼唤其他工友疏散。

然而此时大厦内烟雾已迅速积聚，能见度极低，他们四处寻找逃生路线时，已被烈焰与浓烟困住。最终五人全部被证实罹难。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
大埔宏福苑五级火｜路透社黄伯火场痛哭照全球心碎 儿子：他仍为妈妈落泪，但努力走出来
即时国际
5小时前
大埔宏福苑五级火｜物管丹麦母公司股价急挫8%  发声明否认涉装修工程
即时国际
3小时前
全港最平酒楼孖宝？$22任拣点心+猪骨粥/皮蛋粥 惟2点引网民热议
全港最平酒楼孖宝？$22任拣点心+猪骨粥/皮蛋粥 惟2点引网民热议
饮食
14小时前
大埔宏福苑五级火｜前港姐冠军亲身落区派援助金  加入保良局身居要职  遇80岁婆婆无家可归心酸
大埔宏福苑五级火｜前港姐冠军亲身落区派援助金  加入保良局身居要职  遇80岁婆婆无家可归心酸
影视圈
15小时前
宏福苑五级火｜国安处拘YouTuber「Kenny」 涉发布煽动仇恨言论中伤死伤者
00:29
宏福苑五级火｜国安处拘YouTuber「Kenny」 涉发布煽动仇恨言论中伤死伤者
突发
11小时前
连锁快餐店超值富贵茶餐！？$34叹齐乳鸽+炒面+红豆冰 附2大特价快餐
连锁快餐店超值富贵茶餐！？$34叹齐乳鸽+炒面+红豆冰 附2大特价快餐
饮食
19小时前
大埔宏福苑五级火丨邓兆尊揭艺人公开捐100万背后目的 为揾食迫于无奈？女星捐钱被质疑：关你X事
大埔宏福苑五级火丨邓兆尊揭艺人公开捐100万背后目的 为揾食迫于无奈？女星捐钱被质疑：关你X事
影视圈
14小时前
连锁酒楼抵食晚市套餐！海鲜/烧味拼小菜 $138起 再送炖汤+煲仔饭
连锁酒楼抵食晚市套餐！海鲜/烧味拼小菜$138起 再送炖汤+煲仔饭
饮食
16小时前
大埔宏福苑五级火丨张敬轩低调派巨额慰问金震惊网民 火灾粉丝感动落泪：你个黐线佬
大埔宏福苑五级火丨张敬轩低调派巨额慰问金震惊网民 火灾粉丝感动落泪：你个黐线佬
影视圈
19小时前
03:08
大埔宏福苑五级火‧持续更新｜增至159死最细得1岁 31人仍失联 累拘21名工程相关人士
突发
10小时前