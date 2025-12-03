宏福苑五级火│受灾单亲妈妈范小姐遭冒名募捐 强调不收取捐款 吁市民提防

大埔宏福苑五级火累计最少156人死亡，居于宏健阁的单亲妈妈范小姐日前受访一度痛哭流涕，指被无情大火烧毁家园、其契妈契爷及同事同葬火海，惨况令人心酸。未料有冷血骗徒却利用市民同情心招遥撞骗，范小姐发现有骗徒冒认她身份或假借她名义，在社交平台募捐。她强调绝无发起筹款，并已在社交平台发帖澄清，呼吁热心市民切勿受骗。

单亲妈妈范小姐︰心意已经好足够

单亲妈妈范小姐在网上发帖，表示发现网上有骗徒冒认她筹款，她呼吁热心市民：「大家千万唔好捐！！心意已经好足够了。」范小姐向《星岛头条》称，她是在社交媒体Threads等看到有骗徒冒认她身份，或讹称是她的朋友，骗取捐助。不过范小姐强调自己绝无发起筹款，亦不会接受捐款，盼所有热心市民将想捐给她的善款用作更好用途，帮助其他受灾的宏福苑居民。

范小姐强调不会收取捐款

范小姐又感谢香港人对宏福苑居民、她本人以及其儿子的关心，并了解市民想捐钱帮助她渡过难关。她强调市民的心意「全部收到晒」，但她不会收取他们的捐款，因为那些钱都是市民「辛辛苦苦嘅血汗钱嚟」，又形容「如果真系好想帮我的话，简单一个拥抱已足够。」她再次感谢各界朋友、公司、所有消防员、救护员、医护同事、社工、身边支持她的朋友、她朋友的同事们，以及义工们的帮助，直指「香港人真系好有爱」。