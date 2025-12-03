大埔宏福苑五级火‧持续更新｜累计156死 宏志阁居民陆续回家执拾

大埔宏福苑五级大火，酿成逾百人死亡惨剧。截至周二（12月2日）死亡人数增至已有156人，包括一名殉职消防员，另有约30人失联；至于伤者则有79人，包括治疗后均已出院的12名消防员。

目前，警方已拘捕15人，涉嫌误杀，包括大判工程公司、工程顾问公司、二判搭棚公司及二判外墙工程公司相关人士；当中11人同时被廉政公署拘捕。

2025年12月3日情况：

【10:30】宏志阁居民陆续取回个人物品，部分人透露取回屋契、证件、衣物甚至游戏机等，他们之后离开。

宏志阁居民执拾个人物品后离开。蔡楚辉摄

【09:50】警方灾难遇害者辨认组（DVIU）继续搜索，政府化验师亦在场调查。另外继续有市民向死难者献花。

【08:30】宏志阁居民乘坐旅游巴到达，上楼取回个人物品。

宏志阁居民乘坐旅游巴到达，上楼取回个人物品。蔡楚辉摄

【00:01】今明两日（12月3及4日）早上9时至晚上9时，当局允许宏志阁住户回家一次，逗留约90分钟，以取回重要物件。届时每户只限两人上楼，会有公务员在场陪同协助。宏志阁是宏福苑8座大厦中，唯一未被波及的大厦。

唯一未被大火波及的宏志阁（右一）。梁国峰摄

大埔宏福苑五级火情况（截至16:00 - 2/12/2025）

死者 156人（包括1消防员） 伤者 79人（包括12消防员） 失踪个案 约30人 工程相关被捕人 警拘15人，涉误杀；当中11人同时被廉署拘捕。 包括工程大判、工程顾问公司、搭棚二判及外墙工程二判等相关人 起火大厦 7座（屋苑1983年落成，共8厦每座248单位，仅宏志阁未波及） 当局动员 2311名消防救护，309架次消防车辆，约600名警方DVIU人员

截至周二（12月2日），警方「灾难遇害者辨认组」（DVIU）仍全力在火场调查及搜索遗体。若市民需要查询火灾的死伤者资料，可致电警方伤者查询专线1878 999。

另如有火警消息提供，警方特设10条热线电话，朝8晚8运作，以收集相关的影片或相片：5337 6671、5337 6672、5337 6673、5337 6674、5337 6675、5337 6676、5337 6677、5337 6679、5337 6680、5337 6681。

宏福苑8座大厦，宏昌阁（暗红）最先起火，之后蔓延至其他大厦，仅宏志阁（灰）幸免。

为援助大埔宏福苑的居民，特区政府早前已成立「大埔宏福苑援助基金」，并投入3亿元作为起动资金，协助居民及支持各项相关工作。援助基金接受个人及私人机构的捐款，相关专属户口资料如下：

港元：中国银行（香港）户口号码 012-875-2-190159-7（名称：大埔宏福苑援助基金）

人民币及其他货币：中国银行（香港）户口号码 012-875-2-190160-7（名称：大埔宏福苑援助基金）

另外，政府与资讯科技业界构建的物资捐献网上平台（taipodonation.hk）已开始运作，团体及市民可于平台登记可捐赠的物资，以便政府统一整合资料，并按需要分发物资予受大埔宏福苑火灾影响的居民。