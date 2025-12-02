警国安处邀前区议员廖成利会面 廖指签保密协议不能透露会面内容

前区议员廖成利今日(2日)被警方国安处邀请到元朗警署会面，约下午3时42分，廖成利离开警署，他对在场记者表示，今日签署了保密协议，不可透露会面的相关内容。他多谢大家的关心。

他指，民协今次对火灾悲剧提出一些意见，在适当时候会开记者会公布，并将有关意见递交相关部门，被问到有关意见有否包括成立独立调查委员会，他说民协数日前已发表声明内容，其中一个意见是希望成立一个调查委员会，将事件真相向市民公布，以及找出方法避免同样悲剧。

他指今日是沟通会面，但内容需保密，今日是下午1时被约见，他不觉是被禁言，民协会恰如其分就社会发生的事提出民生改善建议。他强调，所有民间团体要恰如其分地个别表达自己的立场，他指香港仍可公开地表达自己的立场，而相关部门亦会听到意见，对于是否代表不能有组织或有连结的行动，廖成利仅重复指已表达自己的立场，多谢大家关心。民协会就草拟好的改善措施提出适切的建议。

下午3时许廖成利离开警署。杨伟亨摄

大埔宏福苑五级火后，包括民协主席廖成利在内的民间人士，原定今日（2日）下午举行「高楼维修政策」为主题的记者会，以回应火灾善后等问题。不过发起人士今临时通知传媒，「因有部门通知，记者会需要取消」，但没透露是哪个部门。

原定记者会内容将谈及眼前对受害灾民的支援、居民的居住安排、政府设立调查委员会、工程及物料违规问题、政府部门对工程的监管、大维修和围标问题、竞争事务委员会和廉政公署的角色、城市规划和长远高楼的发展、维修与安全等范围。而出席记者会的人士还包括其他政策研究者及评论人等。