宏福苑五级火‧持续更新｜83死逾70伤 料早上9点前完成全部7幢爆破救援

共有近2000个单位的大埔居屋宏福苑周三（26日）发生五级大火，至今造成最少83人死亡，包括1名37岁消防员殉职，逾200人失联。部分居民死里逃生，但有不少人称仍与家人失联，有人赶赴现场在寒风中苦候消息，盼早日能寻回家人。

大埔宏福苑五级火最新情况（11月28日）

料深夜可完全手扑灭火势 目前仅4个单位要灭火

【01:27】消防处副处长(行动)陈庆勇表示，预计(28日)早上9点前可以完成7幢全部单位爆破救援，以确保无人被困，至晚上完成灭火工作。陈庆勇指灭火行动大致完成，仍有4个单位要灭火，其他单位则洒水降温，避免死灰复燃，其后将全力救援，包括处理余下25个求助个案，部份在宏昌阁、宏泰阁的较高层位置。

【01:10】医管局表示，截至(28日)零时，送院的82名伤者，4人死亡(2男2女)，12人危殆，28人严重，17人稳定，21人出院。

【00:10】消防处表示，就11月26日大埔宏福苑五级火警，消防处的灭火救援工作仍然进行中。截至今日（11月28日）凌晨零时，火警共造成83人死亡，当中一名死者为消防员。另由消防处处理的伤者共有76人，包括11名消防员。

死者 83人（包括1消防员） 伤者 逾70人（包括11消防员） 被捕人 3名男子（涉误杀，52至68岁，工程公司两董事及工程顾问） 涉案大厦 7座（屋苑1983年落成，共8厦每座248单位，仅宏志阁未波及） 出动消防员 逾1,250名（304架次消防车辆，98辆救护车）

宏福苑8幢大厦自去年7月起展开大维修，涵盖外墙打凿、换喉、石屎修葺及窗眉重建等项目。外墙棚架自去年8月起搭建，至今已超过一年。事发时，宏昌阁外的保护网首先起火，其后现场传出多下爆炸声，火势再蔓延至周边6幢大厦，直到周四（27日）傍晚火势始受控。

工程公司两董事及一名工程顾问被捕

保安局局长邓炳强及消防处处长杨恩健早前表示，消防人员在发现涉事大厦多个单位的玻璃窗贴上发泡胶板，每层电梯大堂窗外亦都被发泡胶封闭，极易燃烧并助长火势扩散，而且保护网、防水帆布、塑胶布等疑未符合防火标准。警方拘捕涉事工程公司的两名董事和一名工程顾问（52至68岁），他们因严重疏忽导致重大伤亡，涉嫌「误杀」被捕。

行政长官李家超一度到现场视察，指目前有500名居民入住临时中心，民青局已物色1000个单位，包括青年宿舍及酒店，可入住约一至两星期，后续则以过渡性房屋、房协专用安置单位为主，初步可提供1800个单位，并向每户受影响居民派1万元。另外，政府将举办悼念活动，所有政府主办庆祝活动取消，官员减少出席不必要活动。

另外，当局于广福邨社区会堂设辨认处，让家属入内凭照片辨认失联家人。有居民表示，进入会堂后，当局提供一批遗体照片，主要分为男、女两批照片，各有30至40具遗体照片，每张照片下会写明发现遗体时的资讯，例如楼层单位、遗体旁的个人财物等。职员事前会提醒他们事前有心理准备，部分遗体的照片或会令人不安，若在过程中感到不适，可随时提出先休息再续，现场亦有多名红十字会心理学在场提供情绪支援。

天价维修费达3.3亿 住户屡与法团爆争拗

宏福苑于1983年入伙，由八座楼宇组成，提供1,984个单位，屋苑人口接近5,000人。屋苑早于2016年接获政府强制验楼法定通知，惟直至去年1月，时任业主立案法团才通过涉款共3.3亿元的大型维修工程。根据方案，每户业主需摊分15.6万至18.2万元，分6期供款。此举当时引起大批业主不满，质疑造价过高及招标过程透明度不足，加上曾见工人在竹棚吸烟，单位窗台亦发现烟头，多次与法团爆发激烈争拗。

翻查宏福苑业主立案法团网页，于2024年10月曾刊登工程承建商「宏业建筑工程有限公司」通告，指为配合外墙工程，会为大厦外墙采取保护措施，包括玻璃窗保护、设置泥头槽及木板等。《星岛头条》记者到现场了解，见到宏福苑多个单位的窗户均贴上白色的发泡胶板，大部份更已被燃烧，而保护网亦几乎被烧毁，仅余竹棚在外墙。

廉政公署今日（27日）成立专案小组，就大埔宏福苑大维修工程可能涉及贪污展开全面调查。