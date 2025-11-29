大埔宏福苑五级火．持续更新｜增至128死79伤 政府18区设吊唁处 工程公司3负责人涉误杀获准保释

共有近2000个单位的大埔居屋宏福苑周三（11月26日）发生五级大火，至今造成最少128人死亡，79人受伤，包括一名37岁消防员殉职。仵工在周五（11月28日）清晨起陆续于现场抬出多具遗体，部份体形细小，疑是小童。

目前，警方以涉嫌误杀拘捕3人，分别为工程公司两董事及工程顾问。另外，廉政公署亦已拘8人，以调查他们是否涉贪，他们包括工程顾问、棚架工程分判商及中间人，据了解涉及工程顾问公司「鸿毅建筑师」两名董事及相关项目经理，廉署人员今日押解他们到相关办公室搜证。

大埔居屋宏福苑11月26日发生五级大火资料图片，造成过百人死亡。资料图片

宏福苑五级火最新消息（11月29日）

【00：35】警方表示，在案中涉嫌「误杀」的3工程公司负责人，已获准保释候查，须于12月上旬向警方报到。

【00：05】房屋局局长何永贤表示，当局为灾民作出特别安排，豁免入住过渡性房屋的租金 ，且会持续一段较长时间。

宏福苑五级火最新消息（11月28日）

【23：40】为表达对大埔宏福苑火灾罹难者的沉重哀悼，特区政府将进行悼念，由11月29日至12月1日，全港所有政府建筑物及设施（包括特区政府驻境外办事处）的国旗及区旗会下半旗志哀，民政事务总署会亦于全港18区设置吊唁处，供市民签署吊唁册，以表达对罹难者的深切悼念。

【21：08】医院管理局表示，大埔医院精神科一名病人服务助理证实在火灾中遇难；另仍然有一名同事失联。

【20：15】廉政公署表示，今日在多区先后拘捕8人，包括工程顾问、棚架工程分判商及中间人。据了解，被捕人包括工程顾问公司「鸿毅建筑师」两名董事及相关项目经理，廉署人员今日押解他们到相关办公室搜证。

【19：19】警方灾难遇害者辨认组人员身穿白色保护衣进入灾场，试图凭特征遗物助辨认遗体身份。

灾难遇害者辨认组人员进入灾场，协助辨认遗体。 苏正谦摄

【18：48】政府宣布为每位死难者家属提供20万元慰问金，下周起亦向每户受灾家庭发放5万元生活费；截至今午5时，当局亦宣布政府建筑物明（11月29日）起下半旗3日，特首李家超明早亦率主要官员等于政府总部默哀3分钟

大埔宏福苑五级火情况（截至20:15 - 28/11/2025）

死者 128人（包括1消防员） 伤者 79人（包括11消防员） 失踪个案 467宗（部份个案重复，约200人情况未明） 警方行动 拘3男（涉误杀，52至68岁，工程公司两董事及工程顾问） 廉署行动 拘7男1女（调查是否涉贪，40岁至63岁，涉顾问公司两董事两经理、棚架工程分判商一对夫妇东主，及一名中间人） 起火大厦 7座（屋苑1983年落成，共8厦每座248单位，仅宏志阁未波及） 消防参与人员 2311名消防及救护，309架次消防车辆

宏福苑8座大厦，宏昌阁（暗红）最先起火，之后蔓延至其他大厦，仅宏志阁（灰）幸免。

邓炳强及警方消防交代救灾进展

【15：32】被问及复燃机会，邓炳强相信「翻烧」的可能性不高，会确保调查人员及楼宇安全，希望「早一日，得一日」让市民重返楼宇。

【15：28】署理警务处处长简启恩表示，警方大埔社区会堂设辨认处，供家属经相片辨认，完成初步辨认后，会安排家属进行正式辨识程序，会调动灾难遇害者辨认组，在短时间内有系统地辨识遇害者身份。他指部分位置仍超过200度，加上火灾后环境恶劣，不少物品倒塌，加大难度，当警方完成搜证后，会立即解封大厦，让居民回到住所进行善后。他强调，警方极度重视火灾，在现场条件许可下会作多方位搜证，预计整个过程需3至4星期。

【15：17】消防处处长杨恩健指出，一共出动309架次消防车辆，2311名消防及救护人员参与灭火救援行动，共12名消防员受伤，一名消防员在深切治疗部，有热衰竭的症状，其中一名驻守沙田消防局的消防员英勇殉职。

经消防检查发现屋苑8座大厦的火警钟无法有效操作，「有开但无声响」，收集资料后，将对相关消防设备承办商采取执法行动。

【15：12】邓炳强指，初步化验大厦棚网后，发现达到阻燃要求，但包围大厦窗门的发泡胶板高度致燃。邓炳强相信，火警源于宏昌阁低层围网起火，其后因发泡胶板快速蔓延，波及其他楼宇。其后有单位玻璃爆裂，火势急速蔓延到室内，酿成大面积灾难。而且高温令竹棚燃烧，烧断的竹节飞堕亦令其他楼层起火。目前确实起火原因仍在调查。

【15：10】保安局局长邓炳强见记者表示，目前为止，大火造成128人死亡，包括1名殉职消防员；另有79名人士受伤，包括11名消防员。死者中108人为火场发现的遗体，4人送院抢救后不治，16具烧焦遗体仍在大厦，警方不排除搜证时发现更多遗体。

死者身份方面，39人已确认身份；余下遗体一半在单位内发现，相信稍后时间能辨认身份；另外一半余下遗体则身份未明遗体要再确认身份。失踪者方面，火警期间共接获467宗失踪人口求助，部份个案重复。经确认后，有39人已离世、35人送院、110人目前安全，仍有约200多人情况未明，当中涉及89具未能确切辨认的遗体。

【11:25】消防在现场再抬出至少三具尸体。

【09:42】现场所见，宏福苑7幢起火屋苑火势大致完成灭火行动，早前喷出火舌的单位亦已熄灭，今日凌晨记者会上，消防处副处长(行动)陈庆勇表示，预计今早约9点可以完成7幢全部单位爆破救援，以确保无人被困。

【07:25】医管局表示，截至早上7时，已接收的伤者中有12人危殆，28人严重，16人稳定，22人出院。

【06:38】消防处最新消息，死亡人数增至94人，76人受伤，包括11名消防员。

【06:05】 现场所见，仵工抬出五具用黑胶袋包裹的遗体，其中两具遗体体形较小。

【05:40】现场再有单位疑似死灰复燃，窗口冒出猛烈火舌，消防射水灌救。

【01:27】消防处副处长(行动)陈庆勇表示，预计(28日)早上9点前可以完成7幢全部单位爆破救援，以确保无人被困，至晚上完成灭火工作。陈庆勇指灭火行动大致完成，仍有4个单位要灭火，其他单位则洒水降温，避免死灰复燃，其后将全力救援，包括处理余下25个求助个案，部份在宏昌阁、宏泰阁的较高层位置。

【01:10】医管局表示，截至(28日)零时，送院的82名伤者，4人死亡(2男2女)，12人危殆，28人严重，17人稳定，21人出院。

【00:10】消防处表示，就11月26日大埔宏福苑五级火警，消防处的灭火救援工作仍然进行中。截至今日（11月28日）凌晨零时，火警共造成83人死亡，当中一名死者为消防员。另由消防处处理的伤者共有76人，包括11名消防员。

宏福苑7厦11月26日陷火海

资料显示，宏福苑8幢大厦自去年7月起展开大维修，涵盖外墙打凿、换喉、石屎修葺及窗眉重建等项目。外墙棚架自去年8月起搭建，至今已超过一年。至11月26日，宏昌阁外的保护网首先起火，其后现场传出多下爆炸声，火势再蔓延至周边6幢大厦，至11月27日，傍晚火势始受控，酿成过百人死亡。警方早前以涉嫌「误杀」罪，拘捕涉事工程公司的两名董事和一名工程顾问（52至68岁）。

行政长官李家超早前视察灾场后，宣布将安排约1800个单位安置受影响居民，并向每户派1万元，以解燃眉之急。另外，政府将举办悼念活动，所有政府主办庆祝活动取消，官员减少出席不必要活动。另外现场所见，当局于广福邨社区会堂设辨认处，让家属入内凭照片辨认失联家人，众人神情哀伤。

天价维修费达3.3亿 住户屡与法团爆争拗

宏福苑于1983年入伙，由八座楼宇组成，提供1,984个单位，屋苑人口接近5,000人。屋苑早于2016年接获政府强制验楼法定通知，惟直至去年1月，时任业主立案法团才通过涉款共3.3亿元的大型维修工程。根据方案，每户业主需摊分15.6万至18.2万元，分6期供款。此举当时引起大批业主不满，质疑造价过高及招标过程透明度不足，加上曾见工人在竹棚吸烟，单位窗台亦发现烟头，多次与法团爆发激烈争拗。

翻查宏福苑业主立案法团网页，于2024年10月曾刊登工程承建商「宏业建筑工程有限公司」通告，指为配合外墙工程，会为大厦外墙采取保护措施，包括玻璃窗保护、设置泥头槽及木板等。《星岛头条》记者到现场了解，见到宏福苑多个单位的窗户均贴上白色的发泡胶板，大部份更已被燃烧，而保护网亦几乎被烧毁，仅余竹棚在外墙。目前廉政公署已成立专案小组，就全面调查工程是否涉贪。

