LIVE‧持续更新｜大埔宏福苑五级火 增至13人死亡多人受伤 李家超抵威院探望伤者

大埔发生五级火。今日（26日）下午2时52分，大埔宏福苑宏昌阁发生火警，现场火势猛烈，冒出大量浓烟席卷半空，多名居民报案。消防员到场发现大厦外墙棚架起火，动用两条喉及两队烟帽队灌救。消防处表示下午3时02分将火警升为三级，之后在下午3时34分升为四级，并于傍晚6时22分升为五级。现场不停传出爆炸声，火势蔓延到相邻的宏泰阁及宏新阁等多幢楼宇。警方已设立热线让市民查询这宗火警的死伤者资料，热线号码为1878 999。

跨部门晚上召开记者会交代情况，指火警中至少13人死亡，当中9人当场死亡，其余4人送院后不治，包括一名消防员。另外，火警中有多人受伤，包括一名消防总队目及一名消防员，他们分别送往多间医院治理。消防估计因风势及起火竹棚的碎屑飘至其他大厦，令火势蔓延屋苑7座大厦，现时有2至3座大厦情况较为严峻。由于现场温度非常高，部分楼层消防仍未能到达。

特首李家超晚上10时左右到大埔临时庇护中心视察，稍后会到医院慰问伤者。

至凌晨零时，特首李家超抵达威尔斯亲王医院探望伤者。

火警期间，一名37岁姓何消防员在火警中殉职，消防处处长杨恩健一度到沙田威尔斯亲王医院了解情况，指殉职消防员入职9年，驻守沙田消防局，今日负责细抢救车前往现场进行灭火救援，当时他下午3时01分到场，并在地下位置灭火，至3时30分失去失去联络，半小时后在宏昌阁对开空地被寻获，当时他面部有烧伤，送院抢救后终不治。另有一名消防员热衰竭送院。

火势蔓延到宏泰阁等多幢楼

至傍晚近6时，火势仍未受控，浓烟密布，警方不断将封锁线扩大，阻止居民靠近，消防亦出动无人机快速获取火场全局的空中视角。有居民表示最初宏昌阁首先起火，之后大火波及至宏新阁等4幢楼宇。

政府派旅游巴疏散受影响居民

大埔民政事务处（民政处）开放广福社区会堂（大埔广福邨）和东昌街社区会堂（大埔东昌街25号大埔东昌街康体大楼1楼）作临时庇护中心，予有需要的市民使用。另外政府派旅游巴疏散受影响居民。

现场多个路段需封闭 巴士要改道

港铁表示，有见较早前路面交通受到火警影响，港铁于傍晚6时许及7时许先后额外增加由九龙塘站开往大埔墟站的班次，以疏导增加的客流。港铁会于明早繁忙时段额外增加一列东铁线列车，以加密相关路段的班次，并于沙田、大埔墟及太和站加强人手协助乘客。

运输署亦表示受火警影响，由南运路至吐露港公路的一段大埔公路—元洲仔段(来回方向)的全线；吐露港公路(来回方向)通往大埔公路—元洲仔段支路的唯一行车线；广宏街的全线(来回方向)；由吐露港公路至大埔太和路的一段完善路(往汀角路方向)的全线需要封闭。另有多条巴士路线须改道行驶。

