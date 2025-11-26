大埔宏福苑五级火｜增至75死逾70伤 梯间发现生还者 医管局一员工失联

大埔宏福苑周三（26日）发生五级火，至今（27日）仍未救熄。大埔宏福苑宏昌阁周三（26日）下午2时52分发生火警，消防员到场发现大厦外墙棚架起火。消防处表示于26日下午3时02分将火警级别升为三级，之后在下午3时34分升为四级，并于傍晚6时22分升为五级，火势蔓延到相邻等6幢楼宇。警方已设立热线让市民查询这宗火警的死伤者资料，热线号码为1878 999。

大埔宏福苑五级火最新情况（截至11月27日晚上10时）

截至11月27日晚上10时，大火造成最少75人死亡，包括一名殉职消防员；另逾70人受伤，包括11名消防员。警方拘捕工程公司3名负责人，包括2名董事、1名工程顾问。

死者 75人（包括1消防员） 伤者 逾70人（包括11消防员） 被捕人 3名男子（涉误杀，52至68岁，工程公司两董事及工程顾问） 涉案大厦 7座（屋苑1983年落成，共8厦每座248单位，仅宏志阁未波及） 出动消防员 逾1,250名（304架次消防车辆，98辆救护车）

【22:40】消防处表示，截至今日晚上10时，火警共造成75人死亡，当中一名死者为消防员。另由消防处处理的伤者共有76人，包括11名消防员。

【21:30】印尼驻港总领事馆则指，有2名印佣死亡，另外2名印佣受伤。劳工处向在事故中不幸遇难的外佣的家人及雇主致以衷心慰问，并呼吁受影响的外佣雇主及外佣如对雇佣事宜有任何疑问，可致电劳工处为是次事故特设的热线3582 8987（外佣事宜）或2929 4054。

宏福苑11月26日陷入五级大火，7座大厦被严重焚毁。汪旭峰摄

【20:30】医管局已动员15间公立医院接收治疗伤者，更有部份医护取消休假返回医院。医管局又透露，多名员工受大埔火灾影响，包括一员工受伤、一员工失联、约50员工无家可归。医管局会全力协助受影响员工，包括提供临时住宿、恩恤假期、加强「心灵绿洲」心理支援等。

【20:20】消防处表示，截至今日晚上八时，火警共造成65人死亡，以及约70人受伤，当中一名死者为消防员，并有10名消防员受伤。另外，消防员今晚约6时45分在宏道阁16楼梯间救出一名男性生还者。

【18:30】天文台发出强烈季候风信号（「黑球」），红色火灾危险警告则仍然生效。现场所见，入夜后有零星单位复燃，消防仍在扑救。

相关报道：大埔宏福苑五级火｜入夜「黑球」生效 零星单位复燃 物资站街坊学生齐心支援

大火燃烧超过一日，11月27日屋苑入夜后有零星单位复燃，消防仍在扑救。汪旭峰摄

【18:10】特首李家超表示，7幢大厦火势基本受控，政府将提供1800个单位予灾民留宿一至两周，后续安排就会主要以政府及过渡性房屋及房协的专用安置居屋为主，初步合共可以提供1800个单位，每户灾民可即时获得一万元作应急补助金。另外，所有政府主办的庆祝活动将会取消或者延期，而政府官员会减少出席非必要的公开活动。

相关报道：大埔宏福苑五级火丨李家超宣布成立援助基金 投入3亿元 今晚向每户受影响居民派1万元

【17:22】医管局指，截至下午5时， 80人送院，13人危殆，28人严重，18人稳定，16人出院。

【15:35】特首李家超今日下午3时半左右，在政务司司长陈国基、保安局局长邓炳强以及消防处处长杨恩健陪同下，在广宏街视察灾场，向现场消防人员了解扑救进展。

特首李家超今日下午3时半左右在官员陪同下视察灾场。刘骏轩摄

【15:05】问及救援难度，消防指7座起火大厦面积大，并有竹棚和帆布包裹，令火势蔓延迅速；现场亦有大量伤者求助个案。至于余下救助个案生存率有几高？黄嘉荣表示，现阶段不作评估，同事不断在联络，消防处会继续做相关工作并进行搜救。

【15:00】火警死亡人数增至55人，其中51人现场死亡、4人经送院抢救不治。消防处助理处长（牌照及审批）姜世明补充指，共派出98辆救护车，救出123名伤者，当中51人证实死亡，72送医接受治疗。行动中，8消防人员受伤，情况稳定；一名消防员殉职。

【14:50】消防处副处长（机构策略）黄嘉荣表示，宏福苑大厦有一座没有被波及，4座的火势已大致救熄，3座火势亦受控。黄嘉荣续称，肇事至今处方共出动304架次消防车辆，逾1,250名消防人员参与灭火救援行动，一共接获341救助个案，成功救助279个案。今早11时左右，消防在31楼成功救出一名长者，将他送院治理。

消防11月27日下午2时许见记者交代最新救援进展。苏正谦摄

【14:00】新界北总区重案组探员，押解其中工程公司的被捕男董事及工程顾问，分别到元朗虾尾新村及马鞍山寓所搜证。

相关报道：大埔宏福苑五级火｜涉事公司董事及工程顾问黑布蒙头 被押返元朗马鞍山住所搜证

政府即时安排巡查全港所有大维修屋苑

【13:20】特首李家超今早召开了跨部门会议，统筹全体政策局和各部门全面跟进大埔火灾的应对工作。李家超表示政府已即时安排巡查全港所有正在进行大型维修的屋苑，检视棚架及建筑物料的安全。

相关新闻 :李家超：即时安排巡查全港大型维修屋苑 检视棚架及建筑物料安全

【12:17】大埔宏福苑五级火警仍未救熄，记者于沙田威尔斯亲王医院威院急症室门口直击，有伤者面部和手部皮肤被熏黑，胸口挂有「第一优先」胸牌。

相关新闻 : 大埔宏福苑五级火｜今晨陆续救出伤者送院 面部及手部皮肤被熏黑

警方拘捕3名工程公司董事及顾问

【05:45】消防及警方举行联合记者，交代灭火及调查最新进度。消防处表示，现场有4座火势受控，有3座去到灭火至十多层位置，灭火及拯救队伍仍在搜救，预料至周四中午至黄昏能救援至天台位置。消防称，在后梯发现烟雾较弱的时候，有消防员有到曾有救助的单位进行拯救，消防员亦在天台位置救出两名伤者。

新界北总区刑事总部高级警司钟丽诒表示，据消防灭火搜救过程中，发现建筑物外墙有保护网、防水帆布、塑胶布疑未符防火标准。警方亦发现一座未波及的大厦，每层电梯大堂窗外都有发泡胶包封，易燃及可能加速火势蔓延，不排除发泡胶是迅速蔓延的原因，发现一工程公司负责安装，相信工程公司负责人严重疏忽，导致火势迅速蔓延，造成重大伤亡。警方拘捕工程公司3名负责人导致事件，包括2名董事、1名工程顾问，年介52至68岁。

警方重申，极度重视今次火灾，会动员最大资源协助拯救及进行全方位调查，尽快找出起火原因。警方又呼吁如果有任何人欲提供有关今次火警的消息，可以联络新界北总区重案组24小时热线电话︰5566 0087。

相关新闻︰大埔宏福苑五级火｜工程公司3人被捕 警搜新蒲岗办公室蒙头带走一人

至少40人现场死亡 4人送院不治

消防指，现场 8座大厦内，有一座无被波及，有四座已受控，余下3座仍在处理。消防在救援过程中，由低层向上进攻，搜索部分去到13至23楼，灭火行动至 5至18楼。由上次简报至今，再处理72名死伤者，消防仍在肇事楼宇内搜出生还者。消防指，累计处理 100个伤者，40人现场死亡，45情况严重，7名消防处人员受伤，情况稳定

李家超：专责小组调查 必提交至死因庭

【01: 18】特首李家超等多名官员在威尔斯亲王医院探望伤者后见记者，李家超指，事件增至36人死亡，279人失联；29人在留医，7人危殆，13人严重。李家超称，宏福苑五级火警逐步受控，其中3座大厦已没有火光，其余4座有零星火光。李家超表示，消防处处长评估有足够人手及能力灭火。

李家超又指，警方消防设专责小组调查，必提交至死因庭。当局表示，大多伤者为吸入性气道创伤，要留医深切治疗部；亦有伤者烧伤或在密闭空间中一氧化碳中毒。

保安局局长邓炳强表示，出动一百名民安队员及一千名警员，协助疏散及协调交通。警方发现火灾外墙保护网及保护膜火势蔓延较一般快，事态不寻常，循刑事方向调查。民青局局长麦美娟表示，已动用十八区关爱队作出支援。

消防处处长杨恩健称，三幢大厦火势初步受控，四幢有零星火种，大部分大厦消防已进入至17、18楼。杨恩健称，发现大厦外墙保护网、防火布、塑胶布蔓延速度比石规物料远远为猛烈、蔓延得快，指情况「不寻常」；没被波及的大厦外墙上有贴发泡胶板，有通风窗用易燃性高发泡胶封著，发泡胶板在遇热时易蔓延，亦不寻常。

——11月26日大埔宏福苑五级火消息——

【22：17】港铁表示，有见较早前路面交通受到火警影响，港铁于26日傍晚6时许及7时许先后额外增加由九龙塘站开往大埔墟站的班次，以疏导增加的客流。港铁会于明早繁忙时段额外增加一列东铁线列车，以加密相关路段的班次，并于沙田、大埔墟及太和站加强人手协助乘客。

【22：00】特首李家超晚上10时左右到大埔临时庇护中心视察，稍后会到医院慰问伤者。

特首李家超26日晚上10时左右到大埔临时庇护中心视察。

【20：16】跨部门26日晚上召开记者会交代情况，指火警中至少13人死亡，当中9人当场死亡，其余4人送院后不治，包括一名消防员。另外，火警中有多人受伤，包括一名消防总队目及一名消防员，他们分别送往多间医院治理。消防估计因风势及起火竹棚的碎屑飘至其他大厦，令火势蔓延屋苑7座大厦，现时有2至3座大厦情况较为严峻。由于现场温度非常高，部分楼层消防仍未能到达。

【18：52】火警期间，一名37岁姓何消防员在火警中殉职，消防处处长杨恩健一度到沙田威尔斯亲王医院了解情况，指殉职消防员入职9年，驻守沙田消防局，今日负责细抢救车前往现场进行灭火救援，当时他下午3时01分到场，并在地下位置灭火，至3时30分失去失去联络，半小时后在宏昌阁对开空地被寻获，当时他面部有烧伤，送院抢救后终不治。另有一名消防员热衰竭送院。

相关新闻 : 大埔宏福苑五级火｜殉职消防员37岁 入职9年 救火期间一度失去联络

火势蔓延到宏泰阁等多幢楼

【18：00】至26日傍晚近6时，火势蔓延，浓烟密布，警方不断将封锁线扩大，阻止居民靠近，消防亦出动无人机快速获取火场全局的空中视角。有居民表示最初宏昌阁首先起火，之后大火波及至宏新阁等其他楼宇。

政府派旅游巴疏散受影响居民

【17：38】大埔民政事务处（民政处）开放广福社区会堂（大埔广福邨）和东昌街社区会堂（大埔东昌街25号大埔东昌街康体大楼1楼）作临时庇护中心，予有需要的市民使用。另外政府派旅游巴疏散受影响居民。

相关新闻 : 大埔宏福苑四级火｜穿「黄金战衣」消防员昏迷送院全身熏黑 处长杨恩健到医院了解

现场多个路段需封闭 巴士要改道

【16：17】运输署表示受火警影响，由南运路至吐露港公路的一段大埔公路—元洲仔段(来回方向)的全线；吐露港公路(来回方向)通往大埔公路—元洲仔段支路的唯一行车线；广宏街的全线(来回方向)；由吐露港公路至大埔太和路的一段完善路(往汀角路方向)的全线需要封闭。另有多条巴士路线须改道行驶。

相关新闻：大埔宏福苑四级火｜大埔公路元洲仔段来回方向全线封闭 大部分巴士需改道

【14：50】警方昨日下午约2时50分接获多宗报案，指大埔公路—元洲仔段一屋苑外墙棚架怀疑起火。火势其后迅速蔓延