泰老妇后脑长26厘米「恶魔角」 亲友疑遭邪灵附身 医惊揭患皮肤癌

泰国近日惊现一宗罕见的医学奇谈。当地一名75岁老妇的后脑勺，竟长出一根长达26厘米、形似兽角的巨大坚硬突起物，一度被迷信的亲友怀疑是遭人「下咒」或「邪灵附身」。老妇因巨角压迫影响睡眠最终就医，经医生检查后，揭发这个惊悚的「恶魔角」核心竟是由恶性皮肤癌病变引起。

误当普通肿块不以为意 数年间疯长呈弯曲兽角

综合《Khaosod》等泰国媒体报道，当地知名医疗Facebook专页「Tensia」于本月18日披露了这宗奇特个案。该名75岁的老妇于多年前，首次发现后脑勺长出一块细小的突起物。由于当时不痛不痒，老妇及其家人皆以为只是普通肿块，过一段时间便会自行消退，因此并未多加理会。

岂料，这块异物随著时间推移并未消失，反而持续增生、变硬变厚，最终更呈现弯曲状向外延伸，形成一根形同动物尖角的硬块，长度惊人地达到25至26厘米。由于巨角外观极为诡异，加上当地社会风气偏向迷信，周遭不少亲友一度直指老妇是遭到邪灵附身或被仇家下咒，令其饱受精神困扰。

异常堆积「角蛋白」 临床诊断为罕见皮角

随著「恶魔角」越来越大，老妇不仅无法再用头发遮掩，日常睡觉时后脑勺更因受到枕头压迫，产生剧烈的不适感。家属眼见情况严重，日前终于陪同老妇前往医院求医。

医生检查后证实，老妇患上了一种名为「皮角（Cutaneous Horn）」的罕见临床现象。据医学专家解释，这是一种由表皮细胞过量合成及堆积「角蛋白（Keratin）」所形成的硬质突起物。角蛋白本身是指甲、毛发及皮肤表皮的主要组成蛋白质，当其异常堆积并向外生长时，便会形成宛如兽角般的坚硬组织。

医疗团队随后为老妇进行电脑断层扫描（CT Scan），结果显示该肿块虽体积庞大且有部分钙化沉积，幸而尚未侵入颅骨。然而，当团队透过手术将巨角完整切除，并将组织送往病理化验后，却有了惊人发现——在「恶魔角」的根部底端，隐藏著恶性皮肤癌，类型属「鳞状细胞癌（Squamous Cell Carcinoma）」。

幸运的是，由于该癌细胞仍局限于皮肤表层，并未进一步侵蚀或扩散至深层的血管及神经线。老妇在接受彻底的切除手术后，经过长达5年的定期覆诊与追踪，至今均未见任何复发迹象，可谓不幸中的大幸。

医疗专家借此案例提醒市民，皮肤上若出现持续增大、质地坚硬、外型异常或在短期内快速变化的肿块，切勿因「不痛不痒」而掉以轻心，应及早就医求诊。因为在看似无害或奇异的外观下，往往可能潜藏著致命的恶性病变。