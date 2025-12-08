Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

美国88岁收银员靠打工过活 澳洲网红众筹170万美元善款助渡难关

趣闻热话
更新时间：01:44 2025-12-08 HKT
发布时间：01:44 2025-12-08 HKT

美国密歇根州一名88岁超市收银员因收入不足、妻子离世后仍要打工维生。近日却意外获得一名澳洲网红发起众筹，最终筹得高达170万美元（约1,300万港元），令他的晚年生活迎来巨大转变，事件这名长者感动落泪。

丧妻后收入不足以维持生活

22岁的澳洲网红魏登霍佛（ Sam Weidenhofer ）拥有逾1,000万社交平台追随者。他两周前在密歇根州布莱顿市一间大型连锁超市 ，遇上这名在通用汽车退休后，仍在超市任职收银员的班巴斯（Ed Bambas），并拍下短片与追随者分享。片中，班巴斯透露自己在2018年丧妻后，收入不足以维持生活，只能在82岁时再度投身职场。

短片迅速引起大量网民关注。魏登霍佛其后在平台「GoFundMe」发起众筹，指老人的故事凸显不少长者及退伍军人面临巨大生活压力，呼吁网民伸出援手。短时间内，已有逾1.5万人捐款，金额由10美元至1万美元不等，最终筹得约170万美元。

班巴斯收到善款后感动落泪。美联社

上周五，魏登霍佛将巨型支票亲手交予班巴斯。班巴斯在镜头前感激得一度哽咽，不断说道：「我的天啊（Oh, my God）……谢谢你们。」他更笑言，如今背负的「沉重负担」是要找机会向每位捐款人道谢。

班巴斯表示，善款足以让他即时清还约22.5万美元债务，余款则让他重新规划人生。他希望能探望兄长、再次拾起高尔夫球兴趣。至于工作，他笑言仍会再做「一两个月」，之后才正式退休。

