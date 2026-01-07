生擒马杜罗‧拆局︱委国重油难开采 特朗普大计难题多

美国总统特朗普（Donald Trump）提出美企巨头重回委内瑞拉提振长期低迷的石油产能、巩固美国主导石油地位，并于周一声称，他预计18个月内能让委国增产石油，有助挽救经济。但业界指需多年时间与数百亿美元投资，委国的石油产量才有可能回升到过去水准。委国的石油储量虽为全球之冠，却多为难开采的重油，且其石油基础设施破败不堪。

相关新闻：生擒马杜罗｜特朗普宣布委内瑞拉向美国移交5000万桶石油 资金亲自监督

委内瑞拉已探明的石油储量估计约3000亿桶，居世界之冠，约占全球储量18%。委国在马杜罗掌权陷入经济危机前，石油日产量约为350万桶，现掉到只剩约90万桶。其石油储量主要集中在东部、面积约5.2万平方公里的奥里诺科石油带，但大部分属含硫量高、含氢量低的超重油。这类浓稠原油常温下接近沥青状态，若要开采须仰赖蒸汽注入等先进技术及特殊提炼过程。

相关新闻：空袭委内瑞拉︱点止3,030亿桶石油蕴藏量？ 遍地「宝藏」天然资源大盘点

委国的重油可用于炼化柴油、沥青和其他重型设备燃料，其衍生产品种类比轻油更为丰富。这导致目前美国一方面大量出口轻油，一方面大量进口重油炼化，以满足国内需求。美国目前主要从加拿大进口重油，但两国关系现时紧张，美政府有意摆脱对加国石油的依赖。

相关新闻：生擒马杜罗｜传特朗普政府向委国代总统提3要求 否则步马杜罗后尘

由于重油处理起来困难，开采过程比传统原油更复杂、成本更高且更耗能，产生的碳排也远高于轻质原油。近20年前，康菲石油、埃克森美孚拒绝接受委政府条件而退出当地，资产随后也遭没收。目前仍在委国营运的美国石油公司只剩雪佛龙（Chevron）。莱斯大学能源专家莫纳迪说，若要委国恢复到过去高峰时产量，投资金额恐得高达1000亿美元并需耗时约10年。委国电力系统濒临崩溃，为高能耗的石油生产带来极大不确定性。在当前油价相对偏低、全球能源转型反复不定导致需求前景不明的情况下，分析家指油企会否重新投入数百亿美元到委内瑞拉不无疑问，尤其在缺乏至少10年投资安全保障的前提下。