星岛申诉王｜KOL想变蜜桃臀筷子脚 深圳抽脂手尾长 双腿肌肉变凹凸不平

《星岛申诉王》日前报道港人陈小姐（化名），在深圳福田「抽脂变抽血」的惨痛经历。记者再联络另外两名事主，她们都在陈小姐光顾的深圳医美医院，分别接受抽脂和隆鼻手术，事后均大表不满。

32岁内地网红朱小姐，其实身形偏瘦，目测未见多余脂肪；但她指因工作需要上镜，故想透过抽脂手术塑形，令自己也能拥有「蜜桃臀」（翘起的臀部）及「筷子脚」（修长双腿）。她忆述当时医院职员向她极力游说，声称该医院的医生技术高超，抽脂后绝不会出现凹凸不平的情况，结果落搭。无奈完成抽脂手术后，双腿和臀部正正出现了大面积的凹凸不平，她还表示身体因医生过量填充，出现长期痛症。

手术塑形致凹凸不平 网红工作大减

这次手术对朱小姐造成很大打击，除了要承受身体的疼痛不适，更因为身体部位凹凸不平，拍摄时需刻意遮掩而大幅减少工作，包括无法接下跳舞拍摄。她语带哽咽地形容：「自己心理压力很大，工作也不能好好工作了，导致我现在生活、工作都不是那么好，工资也降了很多。」

另一名申诉人是31岁港女梁小姐（化名）。自言曾多次隆鼻的她，经小红书广告认识相关深圳医美医院，了解后凭经验觉得这间医院的隆鼻手术很合理、效果应该理想，加上医生面诊时的讲解详尽，于是决定光顾，花费了人民币79,000元（折合港币87,700元）进行隆鼻手术。

岂料手术后鼻子的效果，与面诊时医生的形容并不脗合；回港后梁小姐进行电脑断层扫描（照CT），更发现鼻子歪了，术后一个月后仍出现鼻头红肿、发炎等。她非常不满这结果，多次向院方追究，但她指院方态度敷衍，从没考虑退款或其他安排，梁小姐气愤又申诉无门下，只能自行支付额外金钱修复。

涉事医院停做抽脂 职员称「医生去了进修」

《星岛申诉王》记者，尝试以顾客身份到涉事深圳医美医院了解，事先已透过网上预约，表明想进行抽脂及皮肤疗程。该医院装潢气派十足，职员也殷勤地招呼记者，并不断推销各种套票优惠。惟当记者具体询问抽脂手术时，职员却以各种理由婉拒介绍。

医院职员指：「吸脂我们现在已经不做了，因为吸脂的医生进修中，最少要一年左右，我们之后才计划要不要再开吸脂。因为我们的吸脂医生，做全身麻醉手术是做得最好和最多，他去了进修，我们就先把全麻停了。」

涉事医院声称医生进修，故暂停所有抽脂项目。惟记者调查发现，该名「进修医生」原来已加盟了另一间医美机构。

中港苦主登门拟追究 医院冷处理

受访者均指出，涉事医院对于她们出现的身体状况，一直采取拖延、敷衍态度，从未认真处理投诉。《星岛申诉王》日前跟随「抽脂变抽血」的港女陈小姐，以及因抽脂以致身体凹凸不平的内地网红朱小姐，再次到医院了解，却遭到冷待。医院职员回应：「我们有负责人跟客人沟通，但他今天不在，我也不会跟你们讲任何东西。如果你们要这样，我们就不会理你们了。」

期间，陈小姐遇见当初游说她进行抽脂的职员，立即急步追上，职员见状匆匆离开现场。对于这种结果，苦主表示早已预料。陈小姐直言院方是不会退钱或者赔偿，她只求一个公道和交代，惜仍未能如愿，只能独自承认手术后的伤害。

港人北上消费成风，医学美容服务亦是热门选择，但不少人忽视背后隐藏的风险。消费者委员会表示，过去5年共接获1宗港人北上接受医美疗程的投诉，个案仍在跟进中。呼吁港人如计划到内地接受医美服务，应充分考虑收费、潜在风险，以及可能出现的并发症等因素，再决定是否进行有关疗程。若不幸遇上纠纷，可先与相关商户协商，或向内地消保组织寻求协助。

大家又如何看北上进行医美？欢迎留言讨论。

延伸阅读：

星岛申诉王｜男友嫌肥走上抽脂不归路 港女术后满地血迹极吓人