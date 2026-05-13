星岛申诉王｜清洁团队公开7大家居卫生黑点 教你秒杀浴室水垢、厨房油渍

对于工作繁忙的香港人而言，做起全屋清洁无疑是一项艰巨的挑战。特别是面对浴室日积月累的水垢、厨房难以清除的油渍，以及洗衣机内部隐藏的污垢等清洁死角，常常让人感到束手无策。 《星岛申诉王》特别邀请专业家居清洁团队「CleanifyHK」，由00后老板Jason及其团队亲身示范如何利用随手可得的日常工具及清洁用品逐一破解7大家居卫生黑点，传授高效省时的清洁技巧，助市民轻松应对扫除挑战。

专业清洁团队 逐一拆解家居七大卫生黑点

黑点1：浴室玻璃水垢

浴室玻璃门上的水垢，是许多家庭主妇的共同烦恼，即使费力擦拭也难以根除。Jason建议，可先喷上酸性清洁剂软化水垢，静置一段时间后，用铲刀保持45度角轻轻刮走七成水垢。然后用梳打粉倒在海绵上对玻璃清洁，利用其研磨作用深入玻璃凹凸位，最后以清水冲洗，玻璃即可回复洁亮。

黑点2：花洒头水渍

另一个经常被忽略的清洁死角，是每日使用的花洒头。Jason指出，花洒头若长期不清洁，容易积聚水渍和滋生细菌。清洁时，建议先将花洒头可拆卸的配件逐一取下，喷上酸性清洁剂后，以厨房纸或保鲜袋将其完全包裹，并静置半小时至一小时，让清洁剂有足够时间分解污垢。之后，水渍便能轻易地随清水冲走，让花洒头洁净如新。

黑点3：炉具油污

厨房中的抽油烟机隔油网和焗炉层架，经过长时间使用后，往往会积聚厚重的食物残渣与顽固油渍，成为清洁时的一大挑战。对此，Jason分享了一个核心清洁秘诀——「给予时间等待」。他解释，在喷上适当的清洁剂后，切勿急于擦拭，应耐心静置约一小时。这段时间能让清洁剂充分渗透并分解污垢。等待过后，只需用布轻轻擦拭，油渍便能轻松去除，完全无需费力猛刷，更能有效避免在清洁过程中刮伤器具表面的涂层。

黑点4：橱柜底部

很多市民清洁橱柜时只会擦拭抽屉的内部，却忘记了抽屉的底部，而这位置其实是曱甴躲藏的温床。Jason指曾遇过一个案例，把抽屉整个拉出来后，发现底部竟藏了几十只曱甴尸体。因此他建议要定期将抽屉完全抽出，彻底清洁底部，才能有效杜绝虫患。

黑点5：洗衣机

洗衣机是被人们经常忽视的异味来源之一，异味通常源于长期未清理的残留物。Jason现场示范，洗衣粉槽可以按压拆出来清洗；而洗衣机的去水口过滤器，则是一个极少人注意的「黑点」，如果长期不清理，有机会堵塞导致污水倒流。就像他们当天处理的那部洗衣机，将过滤器拆出来后，发现已经发黄、积满灰尘，甚至还有发夹藏在里面。Jason提醒，清洁前要先铺好毛巾，因为拆开时会有积水流出。取出过滤器后，喷上清洁剂，等污垢软化，再用刷子擦洗干净即可。

黑点6：墙身霉菌

在香港，每当「回南天」或潮湿季节来临，室内墙壁便容易滋生霉菌，甚至引来虫患，成为许多家庭的困扰。Jason建议，在处理这些恼人的霉斑时，可以将稀释后的漂白水与长毛刷配合使用，轻轻涂抹于发霉的区域。静置大约一小时后，霉菌便会自然变白并脱落。然而，他特别提醒，此方法仅适用于防水墙面。如果墙身会吸水，最佳的处理方式还是重新上漆，以彻底解决问题。

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黑点7：地板缝隙

针对地板缝隙中难以清除的顽固污渍，Jason指出，一般家庭常见可以加入梳打粉，擦洗缝隙务求加强除污效果。如情况许可，便可使用蒸汽机进行深层处理。

这种方法利用高温蒸汽的热力，将深藏在缝隙内的污垢有效溶解。过程中，污水会被「蒸」出表面，再用毛巾擦拭干净即可。清洁前后的效果对比非常明显，而且由于减少了化学清洁剂的使用，对于有饲养宠物的家庭而言，是一个更加安心的选择。

「家居清洁秘笈」背后 00后创业者

分享这些专业家居清洁秘笈的，正是一支由00后Jason与女友阿心创立的团队「CleanifyHK」。Jason原主修体育，却在偶然间发现自己对清洁工作的热诚与天赋，最终毅然退学，投身社会。

创业初期，他们仅凭抹布、钢丝刷等基本工具，面对顽固污渍，清洁过程漫长而艰辛。Jason坦言，家人起初亦不谅解，认为「读咁多书，竟然要去帮人搞清洁」。然而，他的坚持最终赢得了父亲的支持，更主动为他添购专业装备。

为了精益求精，他们积极研究外国顶尖技术，逐步掌握了如「酸性清洁剂配合铲刀」对付玻璃水垢、静置法分解厨房油渍，以及利用高温蒸汽机深层清洁地板缝隙等高效技巧。

正是这些不断精进的专业知识，让他们能将原本耗时20小时的深度清洁，大幅缩短至6小时完成，向客户证明了年轻团队的实力与价值。

不知道大家在清洁家居时，有没有遇过什么难以清洁的棘手位置？欢迎在下面留言讨论。

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