星岛申诉王｜童年回忆杀！爆旋陀螺大热回归热门型号被炒卖 资深玩家睇淡：红唔过一年

90年代的经典玩具「爆旋陀螺」最近大热回归，在香港掀起意想不到的热潮。《星岛申诉王》发现近期每到深夜，从屯门码头到观塘海滨，都能看见大批陀螺爱好者聚集，不分年龄围绕「战斗盘」一较高下。这股风气同时引发陀螺抢购潮，带旺不少玩具店生意，多款热门型号卖至断货，部分限量版更在网上被炒至逾千元。有资深玩家表示，新手想入坑玩陀螺其实不难，关于热门款式、战斗技巧等资讯，网上亦很容易找到。不过他们认为，爆旋陀螺虽然看似大热，但未必能持续成为趋势。

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台网友发文称被笑「玩陀螺废」 引爆香港多地「砌爆细路」热潮

追溯这股爆红热潮的起点，源于一位台湾网友在Threads上发文，指今年农历新年期间被一群小孩嘲笑他玩陀螺的技术，于是他上网向各路专家请教，并决心投入金钱，购买强力陀螺打败这群小孩。此帖文意外地触动了许多成年人的童年回忆与好胜心，迅速引发广泛共鸣，热潮更蔓延至香港，不少人笑言要加入「砌爆细路」的行列。

记者Sammi深夜到访屯门兆禧食坊外的空地，当晚虽然下着大雨，但现场依然挤满前来玩爆旋陀螺的玩家，由正在读书的学生，到已投身社会的在职人士皆有。市民嘉俊表示，自己玩了两个星期，当初是因为看到热潮所以跟着玩，「最主要系为咗砌爆细路嘅陀螺」。另一市民郎小姐则说，没想过玩陀螺的年龄层可以这么广泛，令她非常惊讶。

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排队攞筹买陀螺！限量版炒到过万蚊 有钱都未必买到

随著爆旋陀螺引发热潮，许多玩具店的生意跟著兴旺起来，甚至有店家夸张到门口大排长龙，顾客得先领取筹号才能入店选购。

玩具店老板关太表示，最近陀螺销量不错，至于怎么判断哪款商品最抢手，只要年轻人拿著手机询问款式是否有货时就能得知。她还提到，先前陀螺的售价比较便宜，后来供应商调回原价，她也跟进以正常价格贩售，只求「赚个良心价」。

已有26年陀螺收藏经验的玩家隆胜，对这波陀螺突然爆红的现象感到意外。他指出，以往售价约$60至$100的基本款，如今被炒到$300至$400。他忆述，2000年香港刚播出《爆旋陀螺》动画时，陀螺也曾流行过一阵子，但远不及现时夸张。此外，像是日版或限量版的爆旋陀螺，因为产量稀少，需透过抽签才能买到，所以价格不菲，最贵可高达两万元。

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资深玩家睇淡局面：热潮红不过一年

资深玩家阿辛则表示，新手「入坑」的门槛不高，像是该选购哪些热门型号、对战技巧等资讯，现在网路上都很容易查到。至于最近才开始玩陀螺的新手们，他们会主动在WhatsApp群组里发起陀螺聚会，通常都在公园这一类地方集合切磋，找回小时候在街外玩陀螺的那种感觉。

阿辛教路，新手若要买一个好的陀螺，第一步是挑选自己喜欢的款式与强度，若是不会选择，亦可购买主流款式的陀螺先作尝试。目前热门的有巨神、CX凤凰等，网路上普遍已有人整理出等级排名表，买家可以参考这些排名来选购，整体来说准确度相当高。

虽然目前玩陀螺的热潮相当热烈，但多位资深玩家却抱持观望态度。收藏家隆胜认为，他认为这股热潮若能持续一两个月就已经相当不错。另一位资深玩家Philo则表示，希望这股风气能延续下去，因为越多人玩会越开心，如果产品没有人支持、没有人玩，早晚会逐渐式微、没落。

不知道大家对爆旋陀螺这股热潮有什么看法呢？欢迎在下面留言讨论。