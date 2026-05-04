星岛申诉王 | 何文田面包店推$30任夹吸客　 实测廿秒夹近$90面包回本攻略

何文田爱民邨一间面包店，因不定期举办「30元20秒任夹面包」活动，吸引不少市民专程到访，网上报名更在5分钟内火速额满，现场气氛热烈。有参加者成功夹走价值逾百元的面包，大呼「有赚」；《星岛申诉王》记者亲身实测，成功以30元成本夹得价值近90元的「战利品」。店方坦言，活动一定蚀本，但当作是宣传广告费，认为活动带来的口碑及欢乐，远比亏损的面包成本更有价值。

反应墟冚5分钟报名爆满 记者实测20秒夹8个面包

《星岛申诉王》记者早前到访位于何文田爱民邨的「面包空间」，活动尚未开始，店外已大排长龙。该活动以网上报名形式参与，参加者MeiTing表示，自己住在港岛东，为了参加活动而特意前来。「报名当日准备好天文台时钟，看准时间立即报名！」

据面包店小编Miyuki指，最近一次活动的80个名额，在开放报名后不出5分钟便已售罄。现场所见，不少参加者都做足准备，预先入店「侦察」，研究面包款式与位置。挑战一开始，各人便眼明手快地将心仪面包夹入纸袋，争分夺秒，而店员亦会在旁加油打气，气氛热烈。每当一位挑战者完成，店员便立即上前补货，确保下一位参加者有充足选择。

挑战者完成后，便会到店外结算「战绩」。不少人都满载而归，参加者李先生兴奋表示，虽然志在参与，但在现场打气声下，不期然「有多少夹多少」，最终夹到价值超过$60的面包。参赛者MeiTing更透露她朋友曾在家练习夹面包的技巧，因此才能夹到过百元的面包，更笑言：「明天同事的早餐终于有著落！」

《星岛申诉王》记者亦亲身实测，在20秒内成功夹到8个面包跟松饼，总值$88元。

店家坦言蚀钱 当广告费益街坊

眼见不少客人都夹走数十元甚至上百元的面包，面包店岂不是「蚀大本」？小编Miyuki解释，活动由去年11月至今已举办第四次，规模亦不断扩大，由最初30个名额增至现时80个。她直言：「其实我当这是一个广告费及宣传费。」

她认为，与其花钱在社交媒体买广告，不如将资源直接回馈街坊及支持者，将买面包这日常行程，变成一个可以与家人朋友共享的趣体验。她忆述，活动最初只是由在社交平台Threads上的一个小想法转变成一试实验性活动，没想到在网民的口碑支持之下，回响越来越大。

店主表示，活动吸引了不同地区的客人前来，虽然他们未必会每天光顾，但能为面包店带来了极佳的口碑。

三大贴士挑战 挞类产品要NG

对于有兴趣挑战的市民，综合店主及成功挑战者的心得，有以下三大秘诀：

一、先撑大纸袋，会比较容易放面包进去，并建议于底部拿著袋子，否则面包太重会让纸袋破掉。

二、主攻体积较小、或是容易下手的款式，如有「腰身」的松饼，以量取胜。

三、避免选择挞类等容易压烂的款式，因为有忌廉或馅料，丢进袋中时，容易压烂。