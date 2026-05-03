星岛申诉王｜昔日潮流胜地 沦陷变「死场」 商户变招自救 靠小红书获「免死金牌」

内地五一黄金周为香港带来大量旅客人流，但部分昔日人来人往的商场，却未能受惠其中，显得冷冷清清。《星岛申诉王》记者Bubble近日走访本港多个昔日潮流集中地，直击多区商场沦为「死场」的现状，并找来部份租户拆解本地消费前景转变的趋势，以及如何变阵求存。

记者Bubble首先到访位于尖沙咀的利时商场。该商场在90年代曾是香港潮流文化的领头羊，但记者发现现时该处「冷冷清清」，多间商舖位置丢吉待租，人流亦是大不如前。据商店分享，租户把这里当作货仓，主要依赖网店经营，来维持收支平衡。

随后，记者转往炮台山的富利来商场。该商场虽然数年前曾进行翻新，初期成功吸引不少小店进驻，但最终亦未能力挽人潮。现场场内随处可见空置的商舖店，甚至有不少店舖货物也弃置在店内，仅剩下自提点及雇佣中心维持运作，成为名副其实的「死场」。

其他精彩内容：五一假期直击西湾营地实况 游客无视劝告乱扔烟蒂、崖边打卡

昔日潮流指标沦死场 小商户靠网络吸人流

虽然港人消费习惯改变，令昔日的「潮流指标」商场沦为死场，但仍有部分商场及店舖在逆境之中试图把握新潮流，期望透过改变营运策略在死局中寻找生机。例如一些旺角的商场凭着店舖自救，便是另一番景象。

主售潮流玩意的千日匠店员Kiki表示，店舖坚持在日本取正版正货，并搜罗不少冷门产品，令客人大赞「货物是很特别的，其他地方或店舖不一定可以购买」。加上他们积极利用社交平台推销年轻人喜欢的盲盒及玩偶，成功吸引人流。

更多精彩内容：怀旧生铁旧邮筒 分布全港供「集邮」 发哥加持 盘点最热邮筒打卡点

此外，更有商场针对客源进行彻底转型。有原本售卖电脑产品的商场，近两年几乎全层改为销售照相机、照相纸及胶卷等。Five 1 Store店员彤彤表示，受惠于香港摄影器材的价格优势，不少内地人特别前来入货，消费占整体七成至八成。

同场的顺星数码创办人Tony表示，为了配合及吸引内地客到店消费，目前在「小红书」经营拥有约六万名粉丝的帐号，并提供专门为内地客而设的服务，保养维修及零件更换。他估计，这套针对性策略，令生意额较过去两年激增五成。

对于这类「死场」自救策略，大家又有甚么看法？欢迎留言讨论。

更多精彩内容：中产夫妇北上退休 住1600呎海景房 变身YouTuber 开展第二人生