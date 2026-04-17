星岛申诉王 | 客人突翻旧账 控诉「林作站」卖假袋 林作独家回应：能安排退款 不算什么钱！

人称「抽水王」的前大律师林作，自卷入JPEX案后稍见低调，惟日前却因其网店传出「卖假袋」疑云，再被推上舆论风口。

由他创立的网上买卖平台、专卖二手名牌和奢侈品的「林作站」，有网民指控购得的Dior手袋怀疑为假货。随后再陆续有数名事主，声称也曾于该平台买到高仿的「超A货」。针对有关指控，林作独家向《星岛申诉王》作出回应。

客户称买三个袋均属假货「嬲到震」 林作独家回应

事件起因，是一名网民N小姐日前在社交平台Threads发文投诉，称数年前透过「林作站」购得怀疑为假货的Dior手袋。帖文迅速引发热议，多名网民相继分享类似经历。其后，另一名事主C小姐更公开表示，自己早在2022年已于该平台买到Gucci假手袋，当时曾向林作反映，最终获得退款。其他自称曾光顾「林作站」的网民，更扬言在该网店买了三个袋、后来发现全部均为假货，「嬲到震」。

针对「卖假袋」的指控，林作独家向《星岛申诉王》作出澄清，表示「林作站」的性质并非零售商或品牌代表，而是一个类似Carousell、eBay的二手及代放中转平台。他解释营运流程：「我们代收款项，供货予买家后，再将钱归于代放客，从中抽取服务费。」他强调平台并不拥有货品，亦非原厂代表。「我连放售的客户的代表都不是」。

林作又补充，该平台已于三年前停止运作，原因是「生意难做」。

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否认故意售假 作退款承诺时不改寸嘴本色

对于被指控「故意放售有问题货品」，林作强烈否认。他解释，平台同事会找坊间师傅验袋，但坦言无法做到如专门店人员般专业。部分客户为公众人物，「他们都是有名有姓，有问题可直接找回卖家，因此未必需要特别验证。」

林作强调，平台一直负责任，只要客户对货品不满，至今仍会安排退款。「我们从来负责任，只要客人想退货退款，亦安排退款。」他反驳，若服务真的如此有问题，「不会在这个时候才有人走出来」，又指不满意的客户属少数，且全部已获妥善处理。

不过在回应当中，林作亦不改其寸嘴和惹火本色。他首先埋怨在网上爆料的人士，未曾联络他们询问退款事宜便发起网络公审，「对他们不公道」；又表示自己虽然不及传闻不和的富三代钟培生有钱，但暗示自己绝对赔得起，隔空向投诉他卖假袋的客户称「佢个袋，也不是什么吧」，暗示相关金额对他来说不算什么钱的意思。

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裕美出面护男友 称事件已经解决

林作续称，已主动联络该名事主N小姐并释出善意，与事主联络核对资料后，已进行退款，「绝对保障到她」。至于2022年GUCCI袋的事主，林作仅重申平台对所有客户一视同仁：「只要客人想退货退款，我们都会安排。」

林作女朋友裕美则强调，N小姐已与林作协商，指当时是网站运营员工态度不佳，因此发帖文申诉，N小姐知道事件与林作和裕美无关，其后已删除帖文。

林作女友裕美称，事件已经告一段落，N小姐已经删帖。(资料图片)

林作与女友裕美分享家中的名牌，大晒珍藏。(资料图片)

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