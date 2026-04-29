星岛申诉王 |半条春卷+食剩鸡骨免费share 「惜食」分享平台变食物垃圾岗 ?

「食得唔好嘥」，是不少香港人秉承的节俭美德。《星岛申诉王》发现，本港一个拥有约10万名成员的Facebook食物分享群组，原意是鼓励市民将过剩食物转赠有需要人士，惟不少成员竟在该群组免费送出或分享吃剩的鸡骨、猪骨、汤渣、过期朱古力、已开封饼干等，令群组沦为「厨余站」。家庭医生林永和受访时表示，天气渐热，食用这些高风险食物可能引致急性肠胃不适，甚至食物中毒，尤其对长者、小童、孕妇及长期病患者构成健康风险。

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捐赠汤渣和食剩鸡骨 食物分享群组沦「厨余交换」

该本地食物分享群组发布的帖文，大多标明「免费自取，食安自负」。较正常的食品集中为零食、煮多了的家常小菜、或者超市买多了的急冻食品。亦有人举行派对或到会聚餐后，吃剩了不少鸡翼、炒饭、沙律等，想分享给有需要人士。惟直至近期，该群组涌现了不少「厨余级」食物，例如煲完汤后捞起的汤渣、吃剩的鸡骨、猪骨等。捐赠者用胶袋随意包裹食物后，就放上网供人领取，令人感到惊讶的是，竟然有不少街坊响应需要。

有网民分享了自己在酒楼吃剩的一条肠粉、一只饺子，声称「唔好嘥，边个要？」。另有人将已经开封、在家中存放数周的饼干、受潮的薯片、过了「最佳食用日期」的朱古力和糖果等放上网，扬言「未变坏，仲食得」，食安问题令人担忧。

医生警告风险大 勿轻视食安问题

家庭医生林永和表示，上述厨余级食物可归纳为三大风险类别：第一类是过期食品，尤其是面包、水果、糖果、饼干等不会再经高温烹煮的食物。他指「最佳食用日期」过后，食物可能已发霉或滋生霉菌毒素，即使肉眼看不见，细菌亦可能已大量繁殖。

第二类是煮熟后剩余的食物，例如汤渣、拜神烧味、食剩的鸡骨等。这类食物在室温放置过程中，可能已被手部、口水或环境中的细菌污染，即使之后放进雪柜，若未有妥善包装或存放温度不当，细菌仍会持续滋生。

第三类是已开封但储存不当的干粮，如薯片、朱古力、饼干等，一旦包装打开，受潮或发霉，便可能成为细菌温床。

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天气炎热潮湿 细菌繁殖加快

他特别提醒，本港天气开始炎热潮湿，食物在室温下存放，细菌繁殖速度会以倍数增加。他举例说，派对剩下的食物，若在室温放置超过两小时，可能会有大量细菌滋生，即使事后翻热，也未必能完全消除毒素。

至于汤渣或家中煮多的菜，即使放在雪柜，表面看似无害，但若在交收过程中没有使用保温袋或干冰，细菌同样会快速繁殖。进食这些受污染的食物后，轻则腹泻、呕吐、发烧，重则危害生命。尤其对长者、小童、孕妇及长期病患者构成严重威胁。

林医生最后补充表示，若真的希望分享，应只限于包装完好、未过期、且能确保运输过程低温卫生的干粮或罐头食品。

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