星岛申诉王｜踢爆求职骗案「新变种」 弃国语用全英文 大学生堕「精英级陷阱」痛失19万

毕业季求职压力增加，《星岛申诉王》发现网上求职骗案涌现且骗徒手法出现「变种」，有网民应征兼职工作获安排专业培训，培训结束后却被要求「拎$5,000畀客人」，立即离开未有中伏。骗徒也不再使用普通话，改用流利英文在网上招聘，增加权威性令求职者放下戒心，一名19岁大学生在寻找实习工作时误堕「英文高层剧本杀」，最终痛失近19万元。

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英文流利就信得过？骗徒俾足$7,000「甜头」呃走大学生$19万

《星岛申诉王》曾经先后报道多宗网上求职骗案，有女子面试兼职工作却堕入刷单骗局，结果痛失28万元，悔恨不已。最近网上再涌现不同的「变种」网上求职骗案，一名19岁大学一年级生，今年3月初透过LinkedIn递交多份实习申请，其后收到一间自称「人事公司」的机构回复，指她应征的「Research Assistant / Project Assistant」职位已额满，随即向她推荐另一份「只需一部手提电脑、在家便可完成的兼职工作」。

为增加可信性，对方全程以流利英语沟通，详细介绍公司背景、运作方式及工作内容，并安排长达40分钟的「入职培训」。其后，骗徒引导事主登入对方提供的公司网站及内部帐户，逐步指示她转帐「购买产品」以赚取佣金。期间，骗徒曾先后三次将所谓的「佣金」存入事主户口（最高一次达7,000元），该名大学生最终损失近19万元。

《星岛申诉王》亦在社交平台发现，不少求职者都有类似遭遇，跟以往使用带乡音的广东话或普通话截然不同，骗徒用流利的全英文沟通，减低警戒心。有网民分享，自己求职一年仍未有下落，加上本身并非从事旅游业，却突然收到疑似假冒HR的WhatsApp讯息，内容以全英文沟通，但当事主要求对方提供名片、职业介绍所牌照、公司网址等资料时，对方便再无回复。

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求职者险堕招聘陷阱：培训完被要求「拎$5000畀客人」

除了以「超强英文对答」作掩眼法外，亦有网民分享近月险堕假培训真骗钱招聘陷阱。事主日前应征某公司的展览推广员（Promoter）职位，面试过程未见异常，事主更获邀参加正式培训。然而培训结束后，公司职员竟向事主提出「拎$5000出来畀客人」的要求。事主对此深感可疑，意识到可能涉及求职诈骗，随即拒绝并离开现场。

事主愤言，虽然浪费了一日时间，但「好彩保得住$5000！」。《星岛申诉王》曾向涉事公司求证，对方指绝无可能发生培训收费，怀疑事主误堕冒充该公司的求职骗局。

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求职诈骗频生 警方吁大学生紧记「四要点」防堕陷阱

根据警方2025年数字统计，网上求职骗案有4,095宗，大多数为「刷单」骗案（96.5%），即骗徒讹称先付款「刷单」购物可赚佣金，涉案金额高达8.8亿元。因此，希望提醒大家求职时紧记以下要点：

一、保持怀疑精神

任何求职平台都有可能出现骗案，求职者应对「高薪无门槛」、「即时取录」、「只需在家工作」等过于优厚的招聘条件持审慎态度，切勿轻信。

二、所有需先付款的兼职都是高危

正当工作应遵循「做完才收钱」的原则，不应要求求职者投入资金。

三、警惕任何可疑网站或「任务平台App」

骗徒常以「任务平台App」营造正当工作的假象，所谓的「任务平台」多无官方网站，App并非来自Google Play或Apple Store，而是第三方链接下载。

四、验证企业真伪

若声称来自某购物平台或大型公司，可直接向该公司客服查询是否属实。

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