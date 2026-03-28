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星岛申诉王 | 妇人启德河放生淡水鱼 动物保育者怒斥放生变杀生：伪善影响生态

申诉热话
更新时间：15:00 2026-03-28 HKT
发布时间：15:00 2026-03-28 HKT

启德河近日发生不当放生事件，随即引起市民热议。有网民拍摄到一名女子手持数个胶袋，将三至四条体型庞大的大鱼直接倒入启德河中，而这些鱼类疑似是从街市购入的淡水鱼。《星岛申诉王》将相关影片交给「龟途」负责人陈仲邦（Bon）观看。他指出，在未经科学评估下胡乱放生，可能对本地生态造成不可逆转的破坏，甚至直接导致动物死亡，因此呼吁公众切勿轻率放生。

妇人疑将淡水鱼倒入河中 网民直斥「杀生」

影片在网上曝光后，不少市民对此行为表示震惊与无奈。有网民留言批评：「从那么高的地方扔进河里，根本虐待动物。」也有市民呼吁，若再目击类似行为，应立即拍摄存证，并向渔农自然护理署或爱护动物协会举报。

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启德河生态脆弱 非法放生屡禁不止 

过去曾有不少市民在启德河放生巴西龟、鲤鱼、甚至巨型淡水食肉鱼「福鳄」等外来物种，对河道生态造成巨大压力。致力于动物保育的「龟途」负责人陈仲邦，接受《星岛申诉王》访问时表示，无论出于何种善意，在启德河进行放生都是极度不恰当的行为。

他指出，该类放生行为主要存在两大问题：第一，放生的鱼类极有可能是外来物种。香港市面上常见的观赏鱼或食用鱼，很多并非本地原生品种。若将外来物种放入启德河，一旦牠们适应环境并成功繁衍，便可能与本地鱼类竞争食物和栖息地，甚至捕食本地物种的幼体，严重破坏启德河来之不易的生态平衡。

其次是物种与水域环境不符。陈仲邦强调，启德河一带的水域属于咸淡水交界区域，盐度较高。若将淡水鱼直接投入咸淡水环境，鱼只会因渗透压失衡而无法适应，最终在短时间内死亡。「所谓放生，最终变成杀生，这完全违背了放生者希望积德行善的原意。」

启德河并非首次有人放生，启德河早年出现一条一米长、北美洲南部巨型淡水食肉鱼「福鳄」（又名鳄雀鳝），疑为有人放生，引起不少关注。

渔农自然护理署提醒市民，放生动物前必须谨慎思量。根据《防止残酷对待动物条例》（第169章），任何人不当地放生动物令动物承受不必要的痛苦即属违法。一经定罪，最高可被判罚款20万元及监禁3年。

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