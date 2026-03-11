Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

星岛申诉王 | 贵妇犬被咬死新进展 涉案狗主现身赔偿道歉 港女：希望不再有同类悲剧

更新时间：19:17 2026-03-11 HKT
发布时间：19:17 2026-03-11 HKT

元朗周一（9日）发生一宗大型犬只袭击贵妇狗的致命事故。一岁大贵妇狗「虾哈」，在元朗河背水塘行山期间，遭一只未有系上狗绳的大型犬猛烈攻击后不治。狗主丁小姐事发当日接受《星岛申诉王》访问时声泪俱下，怒斥涉案狗主逃避责任。不过，《星岛申诉王》的报道刊登后两小时，事情迎来转机，涉事狗主主动联络丁小姐商讨赔偿事宜，并且作出道歉。

《星岛申诉王》报道后  狗主主动联系道歉

丁小姐今日（11日）表示非常感激《星岛申诉王》的协助，皆因报道刊登后仅两小时，涉事狗主便透过中间人联络她，并澄清网上流传照片中的男子并非涉事狗主本人，真正的狗主是同行中的另一名男子。

她表示，涉事狗主已在周二（10日）晚现身，并亲自向她说明事发经过，并就「虾哈」的离世正式向她道歉。双方现时已达成赔偿协议并和解。丁小姐坦言：「赔偿是其次，我最希望的是他能为虾哈的离开道歉，为虾哈讨回公道。」丁小姐最后提到，涉事狗主已向她承诺，日后带狗只外出时会使用狗绳及佩戴口罩，确保同类事件不再发生。

重温事件经过：爱犬元朗行山被松绳大型狗咬死 涉案狗主「潜水」 港女誓讨公道：唔会放过佢

爱犬元朗行山被松绳大狗咬死

事发周一，丁小姐将爱犬「虾哈」交由友人代为照顾，并前往元朗行山热点河背水塘。岂料在半路上，友人一行人遇到另外四名远足人士，对方带同两只大型犬。丁小姐引述友人表示，其中一只目测体重超过30公斤、体型魁梧的大狗未有系绳，突然失控冲向「虾哈」。

即使友人已立刻将「虾哈」抱入怀中保护，仍被大狗强行咬住后腿并疯狂撕扯。「虾哈」事后陷入昏迷，心跳一度停止，友人虽然火速将「虾哈」送往兽医诊所急救，但最终不治。丁小姐接获噩耗，心情悲痛欲绝，只能忍痛送别爱犬。

更多关于宠物主人的申诉，即睇 港女爱猫失踪2年被领养遭索30万「赎金」 新主人：特登开天价

至于涉案狗主在事发后更「潜水」，只有同行的一名女子陪同前往兽医诊所，随后未留下任何联络资料便迳自离开，丁小姐到元朗警署报案。警方昨日回复《星岛申诉王》指，案件列作「被动物咬噬」处理，案件已转交由渔农自然护理署跟进。

现行法例只规管狗咬人  律师吁政府修改条例

陆伟雄律师受访时表示，在现行法例下，狗只咬死狗不属刑事罪，但涉事狗主有可能要承担民事赔偿责任。根据《狂犬病条例》，若20公斤以上的大型犬只未有系上狗带，涉事狗主最高可被罚款2.5万元及监禁3个月。他建议事主报警及报告渔护署追查狗主身份，再循民事索偿。由于现行法例只规管狗咬人，未能保障其他宠物安全，陆伟雄亦呼吁政府修改相关条例，保障市民及宠物安全。
 

