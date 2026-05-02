星岛申诉王｜假学校主任入空头支票呃退差额 学校两周收30商户查询：好无奈

骗徒手法层出不穷，最新一招假扮学校教职员，专攻中小企商户呃钱。有外佣公司负责人及网民先后在社交平台Threads发文，揭露一名自称「陈辉」的男子，分别假借香岛中学及德兰中学教务主任之名，以「入支票开单、要求退回差额」的手法企图行骗。香岛中学证实校内并无此人，过去两星期已接获约30宗相关查询，包括外佣公司、盆菜食肆及会计公司等，校方已在官网发通告提醒公众，并向警务处警民关系组备案。

外佣公司收3万元空头支票要求退差额

外佣公司负责人Perry在Threads发文自述，数日前一名从未联络过的新顾客透过WhatsApp联络，自称是香岛中学教务处主任「陈辉」，并附上名片，表明希望聘请一名菲律宾女佣。Perry感到奇怪的是，对方未有要求面试，便直接向公司存入一张3万港元的支票。Perry向对方解释费用远低于此数，对方即称「写错金额」，要求Perry转帐差额给他。

Perry察觉有异，坚持要等到下一个工作日下午3时确认「good fund」（支票兑现后才处理），最终发现该支票是空头支票。「幸好我没有依照他的意愿转数给他！」Perry致电香岛中学求证，职员无奈告知，「这个陈辉已经欺骗了很多人，而且真的有人中招」。职员又透露，骗徒除了假冒香岛中学，还会假扮其他学校的人员，惟学校因涉及个人资料私隐条例，不能在网上指名道姓，只能发通告提醒。

另一名网民在Threads较早前发文指出，同一名自称「陈辉」的骗徒，今次假扮德兰中学的学校教导主任，甚至声称已约实今年2月4日与校长开会。该网民表示，对方语带乡音，电话沟通能力低，其后两日不断来电，但因他未有接听，最终没有上当。他事后亲自致电德兰中学查询，证实该校没有这位主任。

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校方两周接30查询 涉及不同商业机构

香岛中学职员回复查询时表示，过去两星期已收到约30个来自不同商业机构的查询电话，包括外佣公司、专营盆菜的食肆以及会计公司等。骗徒手法如出一辙，先自称是校务处主任「陈辉」，向商户订购服务或货品，然后存入一张大额支票，再要求对方退回差额。校方已即时澄清没有该名男子在校任职，并在官网发出通告提醒市民避免堕入骗案，同时已通知当区警民关系组备案。庆幸暂未有人因此受骗招致金钱损失。

针对这类「弹票党」骗局，警方「守网者」平台日前已特别提醒市民，骗徒会假扮买家，存入空头支票或提供虚假入数收据，营造已付款假象，然后以「过多咗钱」、「入错数」为由，催促卖家退回差额。当卖家出货或转帐差额后，才发现款项根本无法兑现。

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防范弹票党6大关键贴士：

1)只看「可用结余」：不要单凭「帐面结余」或买家发送的「入数纸」作实。只有款项出现在「可用结余」，才是真正收到钱。

2)不轻信「过多咗钱」：任何声称「入多咗」、「转错数」要求退款，99%是诈骗。

3)支票不等于现金：透过支票入数，即使结余显示增加，也不代表完成结算。

4)交易最好用即时转帐：建议使用FPS转数快或现金交易，因为即时过帐无法「弹票」。

5)小心无礼貌或急促的买家：骗徒通常会制造紧张气氛，催促卖家即时退款。

6)使用防骗视伏器或防骗视伏App：在转帐前，先在警方「防骗视伏器」或「防骗视伏App」输入对方帐号查核风险。

