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喷射飞航快闪优惠 澳门单程船票$28 上环/氹仔码头 周末夜航同价+送SIM卡

旅游
更新时间：16:12 2026-06-22 HKT
发布时间：16:12 2026-06-22 HKT

喷射飞航拥有逾五十年船务经验，为旅客提供稳定且舒适的跨境高速港澳客运服务。随著七一假期与暑假即将到来，喷射飞航推出香港往返澳门氹仔码头的快闪优惠，单程船票低至$28的优惠，更可免费获赠旅游上网卡，绝对是短线出游的首选推介。

喷射飞航澳门单程船票$28！上环/氹仔码头出发

喷射飞航澳门单程船票$28！上环/氹仔码头出发
喷射飞航澳门单程船票$28！上环/氹仔码头出发

喷射飞航港澳船票优惠 周末夜航同价+送SIM卡

喷射飞航作为亚洲最大规模的跨境高速客运船队之一，船上配备先进视听娱乐系统及各类餐饮服务，让短短约55分钟的航程充实且舒适。明日上午10时起，只要透过KKday网上平台预订，即可享单程船票低至$28，成功订票的旅客更能独家免费获赠 AIRSIM 或 eSIM 一张，轻松解决抵达澳门后的上网需求。

若未能抢购极致低价的限量船票亦无需灰心，KKday同时提供另一项极具性价比的选择。旅客于结账时输入专属折扣代码「TBJUN23」，即可获得额外71折优惠，最高可扣减$80。折实后单程船票只需$99。此优惠同样涵盖周末及夜间航班，并随票附送漫游上网卡。

喷射飞航优惠

  • 预订期限： 2026年6月23日10:00 至 2026年6月29日23:59
  • 适用出行日期： 即日起至2026年8月31日
  • 乘船地点：
    • 【香港】上环干诺道中200号信德中心三楼（香港港澳码头）
    • 【澳门】澳门氹仔客运码头
  • 航行时间： 约55分钟（实际船期请参阅官方公告）
  • 激抵优惠一： 单程船票特价$28/张，周末夜航同价，独家送 AIRSIM / eSIM 一张。
  • 激抵优惠二： 单程船票$139/位，输入优惠码【TBJUN23】享额外71折，周末夜航同价，同样独家送 AIRSIM / eSIM 一张。
  • 注意事项： 附送之 AIRSIM 无国界上网卡兑换有效期限至2026年9月30日前。

同场加映：永东巴士全新港岛线6.27通车！上环/湾仔/北角出发 $45直达深圳/广州/中山/番禺

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