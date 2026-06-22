深圳湾口岸直达广州南沙巴士线！单程仅¥30免转车一程直达免转车 接驳广州地铁

近年不少香港人都热衷于北上消费及游玩，不断发掘广东省内的高性价比好去处。为了满足港人日益增长的跨境出行及周末短途旅游需求，一条连接深圳湾口岸及广州南沙的全新跨市公交路线，宣布将于6月25日正式通车！新路线主打「口岸直通、公交直达」，日后港人北上南沙食海鲜、玩乐，一过关即可上车直达目的地，免却转乘高铁及地铁的烦恼，交通极度方便！

深圳湾口岸全新巴士线！过关即上车 ¥30直达广州南沙市中心

这条备受香港旅客期待的跨市公交，由深圳巴士集团第五分公司与广州南沙交通发展有限公司联合营运。对香港人而言，这条路线的设计绝对是一大福音。旅客在经深圳湾口岸入境内地后，只需步行前往「深圳湾口岸公交首末站」的2号上客位，便能直接登上巴士，途经横沥地铁站，轻松直达广州南沙核心区。

贯通蕉门横沥两大枢纽 商务旅游同样便捷

除了休闲文旅，新路线亦大大缩减了深港穗三地之间的通勤时间。全新的跨市巴士将南沙区内的「蕉门」及「横沥」两大重要交通枢纽，与深圳湾口岸实现了无缝的直连互通。这意味著，不仅广州南沙市民来港商务往来或旅游变得更加高效，香港市民前往南沙区内不同地方探亲，或北上大湾区寻找创业与工作机会，交通时间成本亦大幅减低。

无论是周末一家大小想去南沙品尝驰名的黄阁烧肉、新鲜肥美的海鲜与地道农家菜，还是前往南沙天后宫或湿地公园等热门休闲景点，现在都可以一站直达。这让旅客彻底告别以往提著大包小包行李、需要多次转车的舟车劳顿，让北上之旅变得更舒适惬意。

深圳湾口岸、广州南沙巴士线详细营运、站点及乘车资讯：

正式开通日期：6月25日

票价收费：单程人民币30元

首末站点：深圳湾口岸公交首末站 — 广州蕉门公交总站

中途停靠站点：深圳湾口岸公交首末站、广州横沥地铁站（可换乘广州地铁18号线）、广州蕉门公交总站

服务时间（往广州方向）：深圳湾口岸公交首末站开出 08:30 — 21:00

服务时间（往深圳方向）：广州蕉门公交总站开出 07:30 — 21:00

香港旅客登车点：经深圳湾口岸入境后，步行至「深圳湾口岸公交首末站」的 2号上客位 登车

资料来源：深圳巴士集团

延伸阅读：深圳地铁13号线二期6月底通车！宝安/光明/南山连接深圳湾口岸 车站设艺术装置+城市公园