Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

高铁票限时买一送一！端午连假北上优惠 一连四日开抢最高减$100

旅游
更新时间：17:39 2026-06-04 HKT
发布时间：17:39 2026-06-04 HKT

适逢端午假期即将到来，高铁推出重磅出行优惠！由 2026 年 6 月 5 日起一连四天，每日早上 8 时开抢福田高铁「买一送一」神级优惠码，最高可减$100！让旅客在端午连假期间能以极致性价比轻松起行！

端午连假北上大湾区优惠 福田高铁极速14分钟直达深圳

高铁推出端午连假北上出行优惠。
高铁推出端午连假北上出行优惠。

随著高铁网络的日益完善，往返香港与深圳已变得前所未有的快捷与轻松。香港高铁（广深港高速铁路香港段）连接香港西九龙站，最高时速可达每小时 200 公里，进入内地段后更可飙升至 350 公里。对于计划在端午连假（6月19日至6月22日）北上观光、品尝美食或探亲的旅客来说，高铁绝对是避开塞车、节省时间的最优解。

从香港西九龙站出发前往深圳最热门的商圈之一——福田站，最快只需要 14 分钟！只需一首歌的时间，旅客便能从喧嚣的香港市中心直达深圳福田区。福田站周边聚集了无数大型购物商场、特色网红餐厅及亲子娱乐设施，非常适合全家大小在假期进行一日游。此外，西九龙站实行「一地两检」的贴心安排，旅客可在同一车站内一次过完成香港及中国内地的出入境手续，省去了在口岸排长龙的繁琐步骤。

不仅班次频密，高铁的车厢设计更兼顾了实用与舒适。不论是经济实惠的二等座，还是空间更宽敞、配备更豪华的一等座，皆设有可调校椅背以及便利的充电插座，让旅客在短短的旅途中也能充电休憩，维持满满活力。目前香港往福田的单程车票低至 HK$ 78.0 起，加上此次买一送一优惠，性价比极高。

高铁优惠详情：每日八点抢福田买一送一优惠码

抢购日期 2026年6月5日至6月8日，每日早上 8:00 AM
适用旅游日期 端午连假期间（6月19日至6月22日）
福田买一送一优惠 输入指定优惠码享买一送一（最高可减免 HK$100）
6月5日专属优惠码 HSR0605
6月6日专属优惠码 HSR0606
6月7日专属优惠码 HSR0607
6月8日专属优惠码 HSR0608
全线站点优惠码 输入 HSR2026HK 享消费满 $300 减 $25
官方预订连结  >>按此<<

 

同场加映：香港机场快线限时单程低至$8！即日起至8月尾 暑假旺季适用

 

 

最Hit
旺角花园餐厅结业！63年铁板牛扒老店品牌 旺角大本营仅缩剩一间
旺角花园餐厅结业！63年铁板牛扒老店品牌 旺角大本营仅缩剩一间
饮食
6小时前
00:48
Save Lily｜警方：经DNA检测 证实Danny与被捕父母具血缘关系
突发
15分钟前
酷热天气廿岁外佣著短裤开工疑辣㷫港妈 家有一男一女＋小朋友 网民解读出婚姻存暗涌｜Juicy叮
酷热天气廿岁外佣著短裤开工疑辣㷫港妈 家有一男一女＋小朋友 网民解读出婚姻存暗涌｜Juicy叮
时事热话
7小时前
「花旦王」芳艳芬踏入100岁  售逾2千呎山顶豪宅获利6300万  近年身体安康嗜睡享清福
「花旦王」芳艳芬踏入100岁  售逾2千呎山顶豪宅获利6300万  近年身体安康嗜睡享清福
影视圈
7小时前
墙身发霉勿用漂白水抹？本地油漆品牌警告易招4大后果：求大家唔好再用！
墙身发霉勿用漂白水抹？本地油漆品牌警告易招4大后果：求大家唔好再用！
生活百科
2026-06-03 15:26 HKT
马德钟自爆入院插喉照曝光 一部位大面积剧痛需抽积水 无奈煞停工作：未试过咁
马德钟自爆入院插喉照曝光 一部位大面积剧痛需抽积水 无奈煞停工作：未试过咁
影视圈
4小时前
惠康激抵赠品优惠！买1物满$187.6即送厨具+纸巾+洗衣珠 指定日子再享88折
惠康超市激抵赠品优惠！买1物满$187.6即送厨具+纸巾+洗衣珠 指定日子再享88折
生活百科
5小时前
Save Lily 懒人包︱「非常父母」风波始末 从芬兰潜逃到瑞典、回港家中再诞Danny后被捕
Save Lily懒人包︱「非常父母」风波始末 从芬兰到瑞典 回港家中分娩Danny 验DNA终证具血缘关系
社会
6小时前
恶死「追数党」来电喝令15分钟回家 港女收追魂Call恐吓「上去做嘢」 网民教超霸气反击法｜Juicy叮
恶死「追数党」来电喝令15分钟回家 港女收追魂Call恐吓「上去做嘢」 网民教超霸气反击法｜Juicy叮
时事热话
5小时前
利智神隐2年罕现身尼泊尔见仁波切  颜值变异惊人回复巅峰状态  收服李连杰管理廿亿身家
利智神隐2年罕现身尼泊尔见仁波切  颜值变异惊人回复巅峰状态  收服李连杰管理廿亿身家
影视圈
9小时前