高铁票限时买一送一！端午连假北上优惠 一连四日开抢最高减$100

适逢端午假期即将到来，高铁推出重磅出行优惠！由 2026 年 6 月 5 日起一连四天，每日早上 8 时开抢福田高铁「买一送一」神级优惠码，最高可减$100！让旅客在端午连假期间能以极致性价比轻松起行！

端午连假北上大湾区优惠 福田高铁极速14分钟直达深圳

高铁推出端午连假北上出行优惠。

随著高铁网络的日益完善，往返香港与深圳已变得前所未有的快捷与轻松。香港高铁（广深港高速铁路香港段）连接香港西九龙站，最高时速可达每小时 200 公里，进入内地段后更可飙升至 350 公里。对于计划在端午连假（6月19日至6月22日）北上观光、品尝美食或探亲的旅客来说，高铁绝对是避开塞车、节省时间的最优解。

从香港西九龙站出发前往深圳最热门的商圈之一——福田站，最快只需要 14 分钟！只需一首歌的时间，旅客便能从喧嚣的香港市中心直达深圳福田区。福田站周边聚集了无数大型购物商场、特色网红餐厅及亲子娱乐设施，非常适合全家大小在假期进行一日游。此外，西九龙站实行「一地两检」的贴心安排，旅客可在同一车站内一次过完成香港及中国内地的出入境手续，省去了在口岸排长龙的繁琐步骤。

不仅班次频密，高铁的车厢设计更兼顾了实用与舒适。不论是经济实惠的二等座，还是空间更宽敞、配备更豪华的一等座，皆设有可调校椅背以及便利的充电插座，让旅客在短短的旅途中也能充电休憩，维持满满活力。目前香港往福田的单程车票低至 HK$ 78.0 起，加上此次买一送一优惠，性价比极高。

高铁优惠详情：每日八点抢福田买一送一优惠码