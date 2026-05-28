永东巴士半价优惠！低至$35起直达澳门/大湾区热门景点 广州花都/长隆/深圳华发冰雪热雪奇迹

直通车优惠｜永东巴士宣布推出重磅跨境交通优惠，5折乘车优惠码大放送，单程车票低至HK$33！旅客可借此超值优惠，提前锁定端午节及暑假档期的交通安排，轻松北上或前往澳门度假，享受完美假期！

5 月29日10:00 开抢

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永东巴士暑假澳门游 轻松直达人气度假酒店

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澳门一直都是港人周末短线游及小旅行的首选目的地，拥有丰富的特色美食与世界级娱乐休闲设施。这次永东巴士的跨境专线服务，让旅客可以低至HK$90的超值优惠价，轻松由香港市区舒适直达澳门上葡京、威尼斯人或新葡京等星级度假酒店。无论是计划一家大细在豪华酒店泳池消暑，还是与好友四处品尝地道葡国菜及人气葡挞，只需输入专属的半价优惠码，即可享受安全便捷的过境旅程。值得一提的是，澳门线的优惠期更长达数月，可使用至9月30日，完美覆盖整个暑假旺季，绝对是提早规划亲子游的最佳时机！

畅游大湾区主题乐园 长隆及室内滑雪之旅

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除了澳门之外，大湾区内的多个大型主题乐园及娱乐设施亦是亲子客及年轻人的最爱。旅客现可透过极具竞争力的票价乘车前往各大知名乐园，例如以HK$75的超值价格前往拥有珍稀海洋动物及大型机动游戏的珠海长隆海洋王国；或以HK$70直达主打自然生态及野生动物的清远长隆；以及HK$65前往设施丰富、适合一家大小同乐的番禺长隆。

此外，近年大热的室内滑雪场亦在今次专线优惠之列！喜欢冰雪体验及刺激运动的朋友，绝不可错过低至HK$35的深圳华发冰雪热雪奇迹专线，或是以HK$66乘车前往广州花都热雪奇迹，让你在炎炎夏日中也能感受零度以下的极致冰凉快感。

永东巴士半价优惠详情

以下为各条路线的详细优惠资讯，请准备好指定优惠码，于开售时火速抢购：