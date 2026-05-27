港男晒2015年佛诞长假「旧照」 罗湖返港畅通无阻！网民发现「全是这类人」︰十年前后好大分别

每逢长假期结束，深圳各口岸往往都会迎来大批返港人潮。然而，近日有位男网民于社交平台上分享了一张旧相片，指11年前的（即2015年）佛诞长假期的最后一日，于罗湖口岸返港时经历了「非常畅通无阻」的过关过程，事主对比今年口岸逼爆的景象感触良多，事件更引起了其他网民关注及热烈讨论，即睇内文详情。

港男晒11年前长假旧照！慨叹当年过关「畅通无阻」

北上深圳玩乐成为近年港人假期活动之一，多个口岸及关口每到长假期均会出现大批港人过关人潮，而刚过去的一连3日的佛诞长假期亦不例外。前日（5月25日）是长假期最后一天，部份旅客早于下午已陆续经深圳湾、香园围、福田、罗湖等口岸回港。晚上等候过关的人潮更是逼爆各口岸，直到午夜关口临关闭时仍有大批旅客滞留，有部份未能过关的旅客甚至与现场公安人员起争执。

同属佛诞长假最后一日 「人潮」今非昔比

在排队过关的热潮下，有网民近日在facebook「深圳大陆吃喝玩乐交流」群组上分享昔日经历作为对比。该名网民上载了一张拍摄于2015年5月25日的照片，事主眼见最近口岸的挤拥情况，不禁回想起过往的经历。

他表示︰「寻晚（5月25日）个个口岸返香港迫爆，回顾返2015年寻日（11年前，同样系佛诞长周末最尾一日）夜晚11点半罗湖返香港时嘅情况，非常畅通无阻。」根据事主描述，当年即使同样是长假期的最后一晚深夜，过关时亦十分顺畅，现今人头涌涌、大排长龙的景象截然不同。

网民发现1细节 当年车上全是一类人

照片曝光后，随即引起大批网民热议，不少人对比两地10多年间的变化。有网民仔细观察照片后发现一个细节，指出当年「车上全是阿伯」，并表示「𠮶时冇咁多乜乜通！识得啲土生土长嘅人都冇北上」、「𠮶阵深圳边有咁多打卡景点，兴去长洲」，亦有人点出当年少人北上，可能与汇率有关，皆因「𠮶阵啲人仔贵」。

另外，亦不少网民将讨论延伸至现今的消费模式与环境转变。有人表示：「依家环境唔同，香港消费又贵，我情愿返大陆消费，香港又贵服务又差」、「香港有乜嘢好玩？大陆不同，60岁老人坐车免费，半价入场」，甚至有网民感叹「大陆十年前后好大分别，多嘢食，多嘢玩，又平，香港越来越差，周围又旧，路又破烂」等。

资料来源︰深圳大陆吃喝玩乐交流