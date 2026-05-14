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长者内地搭火车有优惠！中国国家铁路推限时特价票 港人凭回乡证都有份 即睇购票方法

旅游
更新时间：13:34 2026-05-14 HKT
发布时间：13:34 2026-05-14 HKT

为鼓励长者多出行，享受生活，中国国家铁路集团近日宣布会推出一项专为老友记而设的新措施。于5月底至6月底的淡季周中时段，逢星期一至五期间会为年满60岁的长者旅客提供动车组列车票价9折优惠，连持有回乡证的香港银发族都受惠，让长者出行更添实惠。

内地铁路长者限时优惠！凭回乡证购票有9折

中国国家铁路集团有限公司近日透过官方渠道发布消息，指为「更好地服务广大长者旅客美好出行需求」，将会推出长者旅客淡季周中购票优惠服务，相关车票会由5月15日起陆续发售，旨在鼓励银发族多出行消费。

年满60岁有享9折 限时1个月

根据铁路部门的公布，这次优惠适用于年满60周岁及以上，并且持有中华人民共和国居民身份证、港澳居民居住证、台湾居民居住证、港澳居民来往内地通行证（即回乡证）、台湾居民来往大陆通行证、外国人永久居留身份证、临时身份证明及居民户口簿的长者旅客。

合资格的长者只需购买开车时间于5月29日至6月30日期间的周中时段，即周一12:00至周五12:00出发的部分动车组列车车票，即可享受票价9折优惠，线上或线下购票都适用。

官方购票平台「敬」字优惠班次

需要留意的是，6月18日至22日的端午节假期的班次除外。而在铁路官方购票平台「铁路12306」上，相关优惠班次会被标注「敬」字，而成功购买的车票及订单详情上则会标注「长者优惠」字样。

另外，如年满60岁并持有残疾军人证、伤残人民警察证、国家综合性消防救援队伍残疾人员证的中国公民等特定证件的人士，可在原有优待票价的基础上再享9折「折上折」优惠。同时，成功购票的长者会员旅客，将享受「普通常旅客会员的3倍积分优惠」，可用于兑换火车票或升级座位。

资料来源︰中国铁路
 

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