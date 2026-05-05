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海底捞大排档火锅深圳店开幕！逾200款即捞海鲜/鲜切牛肉/铁板小食 开幕优惠享68折

旅游
更新时间：15:47 2026-05-05 HKT
发布时间：15:47 2026-05-05 HKT

海底捞大排档火锅深圳开幕！内地连锁火锅巨头「海底捞」早前开设全新业务，跨界开设海鲜大排档火锅店，去年12月选址广州开设全国首店，至于深圳店则于5月5日起正式开业，主打「一人一锅」自助方式，供应逾200款即捞海鲜、现切牛肉、即叫即做铁板小食及甜品等，每碟定价低至¥5，更会通宵营业至翌日早上，各位「夜猫」想食宵夜又多个选择！

海底捞大排档火锅深圳店开幕！供应逾200款丰富美食

内地火锅店龙头「海底捞」早前跨界推出全新业务形态「海底捞大排档火锅」，去年12月起先后于广州及上海设店，主打「自选自取、一人一锅」模式，同时打破传统格局，让食客可以推车在开放式档口自选食材，洄游式动线设计如同穿梭于热闹市集之中，吸引大批食客前往尝鲜。

与此同时，官方宣布「海底捞大排档火锅」全新分店落户深圳，由即日起正式开业，选址罗湖区太阳百货，营业时间由每日上午10时至翌日上午7时！餐厅以海洋蓝为主色调的装潢，同时划分为多个特色鲜明的档口区域，包括自选海鲜区、鲜切牛肉区、铁板烹饪区以及刺身与小食区等，食客可以像逛街一样，在各个档口挑选心水食材，合共有超过200种丰富选择！

主打即捞海鲜/现切牛肉！叹生猛鲍鱼、活虾、安格斯牛

其中，「海鲜自选区」设有大型鲜活水产池，养殖生猛鲍鱼、文蛤、活虾和生蚝，还有黑虎虾，大闸蟹与小青龙虾等时令高级海产，现场挑选后交由师傅处理即可享用，确保食材新鲜。至于餐厅的「鲜切牛肉区」同样不容小觑，提供每日鲜配送的优质安格斯牛肉，师傅会在开放式厨房内即场进行切割、分拣与摆盘，现点现切，让食客吃得更安心。

店内还有「铁板区」与「熟食档口」，点选即叫即做香煎菜式与主食，熟食区则供应烤榴莲、迷你汉堡等多元化的小食，满足不同食客的口味需求。锅底方面，除了番茄、辣等经典口味，还提供现熬无米粥、五指毛桃鸡汤、冬荫功等特色锅底。

餐厅的消费方式为「以盘计价」，分为黑、白、粉、蓝颜色餐盘，以区分不同价格，其中最便宜为5元的蓝色盘，最贵则是66.17元的紫色盘。结帐时，店员会前来扫瞄盘子计费。由即日起，凡惠顾深圳海底捞大排档火锅并登记入会成为会员，即可享68折优惠，。

海底捞大排档火锅（太阳百货店）

来源：爱上小罗号@小红书

文：LW

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