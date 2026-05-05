深圳皇庭广场沦陷？新开零食店进驻掀人流 逼爆争试食！网民︰目测至少一半系港人

近年港人北上消费热潮持续，每逢周末及假日，深圳各大商场均涌现港人身影。近日，有网民在社交平台发文，指于过去的五一黄金周假期期间，深圳福田皇庭广场因有一间新零食店开幕而「沦陷」！现场人山人海逼爆试食，有网民更指「目测至少一半系港人」，引起热烈讨论。

深圳福田皇庭广场沦陷？港人逼爆争试食新开「大口兽」零食店

有网民日前于facebook「深圳大陆吃喝玩乐交流」群组上分享，指于五一黄金周期间，位于深圳福田的皇庭广场人头涌涌，场面墟冚！事主更在帖文中激动地表示：「我正式宣布深圳福田皇庭广场已经沦陷！人流爆棚」。

根据该名网民所描述，现场提供试食的摊位多达数10个，顾客「一蚊都唔畀都可以饮饱食饱」，场面极为夸张。他更观察到，现场人群中「目测至少一半系香港人」。

新鲜零食店弹起 被封「平价版薛记炒货」

其实深圳皇庭广场之所以人山人海，是由于商场最近有大翻新，有新食街及多间首店进驻，而其中一间就是名为「TOP SOLD 大口兽」的零食店，亦是这次掀起逼爆人潮的主角，它更被小红书网民封为「平价版薛记炒货」。

近日新鲜零食店于内地爆红，而大口兽正正是这种不加防腐剂、每日新鲜制作的「鲜零食」的店舖，惟保质期较短。而店家产品种类繁多，包括盐焗鸡翼、鸡脚等卤味、香辣现拌魔芋丝等小食，并有烘焙、坚果、甜品、蛋糕、水果及每日现做饮品等，价钱更非常便宜，人民币10多元就有一大盒。加上店内提供大量试食，成功吸引大批顾客慕名而来。

网民不意外︰商场本身就系靠香港人撑起

而这帖文一出，亦随即引来网民热议。有留言对这种景况见怪不怪，指出皇庭广场其实「逢星期五、六、日都系咁」，甚至直言「佢本身就系靠香港人撑起」；亦有网民表示，因人流过多，「假期六与日不敢去」，但也有人认为，试食文化吸引，反映商店的营销策略成功。

TopSold 大口兽新鲜零食（深圳首店）

地址︰深圳福田街道福华三路118号皇庭国商购物广场G-70

营业时间︰10am-10pm

交通︰乘深圳地铁1/4号线，于会展中心站D出口下车，步行约120米

资料来源︰深圳大陆吃喝玩乐交流、小红书