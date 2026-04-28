永东巴士现金券半价优惠！$50减至$28/$100减至$50！ 最平$28市区直达莲塘

经常往返香港与大湾区各大口岸及澳门的旅客注意！永东巴士凭借其广泛的线路网络和便捷的服务，一直深受跨境旅客的欢迎。最近，永东巴士现金兑换券推出快闪优惠，以低至5折的震撼价，让您的旅程更添性价比。当中$50现金券只需$28即可入手，$100现金券亦减至$50，助您轻松直达大湾区各大口岸及澳门各热点！

永东巴士车费半价? $50现金券减至$28/$100券$50换到

永东巴士联手推出的快闪推广，旨在为旅客提供更经济实惠的交通选择。优惠主要分为两款现金兑换券，分别是「$28换购$50现金券」及「$50换购$100现金券」，折扣率接近五折，吸引力十足。

永东巴士联手推出的快闪推广，旨在为旅客提供更经济实惠的交通选择。优惠主要分为两款现金兑换券，分别是「$28换购$50现金券」及「$50换购$100现金券」，折扣率接近五折。

兑换券适用于永东巴士全线，除了覆盖香港来往大湾区各口岸的路线，方便公干或探亲的旅客，更包含多个旅游专线。

半价优惠！覆盖大湾区各大口岸+广州、长隆人气景点

兑换券适用于永东巴士全线，除了覆盖香港来往大湾区各口岸的路线，方便公干或探亲的旅客，更包含多个旅游专线。无论是计划到广州番禺或珠海的长隆度假区享受家庭乐、前往清远感受自然风光，还是到花都融创文旅城及深圳华发冰雪世界寻求刺激体验，甚至是到澳门感受璀璨的娱乐魅力，都能轻松直达。

重点推介深圳口岸线路 莲塘快线最平$28

对于经常需要前往深圳的旅客，这次优惠极具吸引力。永东巴士提供多条往返深圳各区的便捷线路，例如往返深圳南山后海及深圳福田的单程票价仅为$65，使用$50现金券（成本$28）后，只需补回$15差价，变相以$43即可到达，节省超过三成车费！其他热门深圳线路包括：

莲塘快线： 单程$40，使用$50现金券，无需补差价，以HK$28成本轻松过关。

深圳福田线： 单程$65-$70，使用$50现金券后，只需少量补$15差价。

深圳机场线： 单程$120-$130，使用$100现金券（成本$50）是绝佳选择。

永东巴士半价现金券优惠详情（>>按此预订<< ) 4 月29日10:00 开抢

开抢日期： 2026年4月29日 上午10:00

优惠详情： 以 HK$28 购买 HK$50 永东巴士现金兑换券 以 HK$50 购买 HK$100 永东巴士现金兑换券

兑换及乘车期限： 必须于2026年4月30日或之前完成兑换及乘车。

使用方式： 每张现金兑换券可兑换永东巴士各线路之单程车票一张。 若车票票价高于现金券面值（$50或$100），乘客需自行补回差额。 若车票票价低于现金券面值，余额将不获退还。

不适用上下车站点： 太子、红磡香港体育馆、中环码头、东涌、迪士尼乐园、香港国际机场、亚洲国际博览馆及启德体育园。

重要提示： 所有乘客在出行前，必须确保已备妥所需旅游证件（如有效护照、回乡证、签证等）。 车票兑换需视乎官方网站当时提供的班次及票务系统供应情况而定。 订单一经确认及付款，所有商品将不设任何退款、更改或取消。 如有任何争议，KKday及永东巴士将保留最终决定权。



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4 月29日10:00 开抢【KKday独家快闪｜低至5折】永东巴士全线现金兑换券优惠网址：https://www.kkday.com/zh-hk/product/269786?cid=9429

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