深圳全新观光巴士！地铁站直达「天空之城」云海公园 长者车费半价优惠

近年港人北上消费娱乐成风，深圳的公共交通网络亦日趋完善。深圳巴士集团近期宣布，全新开通的「云海专线」已投入服务，于周末及假日接载游客，从大运地铁站直达有深圳版「天空之城」美誉的云海公园，为港人北上提供一个方便快捷的假日消遣选择。

全新龙岗观光巴士线 地铁站直达深圳「天空之城」云海公园

全新龙岗观光巴士线 地铁站直达深圳「天空之城」云海公园

周末、假日限定 长者享车费半价优惠

深圳巴士集团今日（24日）公布，为方便龙岗区及其他地区的市民和游客前往云海公园，决定增设「云海专线F线」巴士，双向来往大运地铁站与云海公园，并在周末及假日运行，让游客免去规划路线及寻找车位的烦恼。巴士票价为一票制¥15，60岁或以上的长者、身高1.5米及以下的儿童及持残疾证的游客可享半价优惠。

深圳盐田云海公园 半山上的白色游轮

位于深圳盐田区的「云海公园」，是近年人气极高的半山景观地标，更有深圳版「天空之城」的美誉。公园坐落于海拔380米之处，背靠梅沙尖，面向大鹏湾，让游客可360度将壮丽的山海全景尽收眼底。

公园内标志性的纯白建筑，外形酷似降落山间的白色游轮，极具未来感。建筑内设有图书馆、精品咖啡店和观景台，室外则有广阔草坪，无论是拍照打卡、享受阅读时光，还是散步野餐，都是一个能让您悠闲度过半天的绝佳去处。

深圳龙岗「云海专线F线」巴士

首末站：大运地铁站⇌云海公园

服务时间：大运地铁站→云海公园 8:30am-3pm；云海公园→大运地铁站 10:30am-6pm，仅周末及节假日运行

票价：¥15（1.5米及以下儿童、60岁及以上长者，持残疾证的游客享半价优惠）

购票方式：于「深巴出行」小程序中的「游玩出行-公园观光」页面选择云海专线即可购票

资料来源：文明龙城