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珠海地道美食2026｜珠海8大特色鸡煲攻略 必吃莫氏鸡煲平替版￥68/生蚝鸡煲 佘诗曼家乡珠海好去处

旅游
更新时间：00:10 2026-04-25 HKT
发布时间：00:10 2026-04-25 HKT

近日大湾区的顺德莫氏鸡煲，因美食博主刘雨鑫报道而爆红，成为排队3小时的长龙店，其实《正义女神》佘诗曼家乡珠海，也有不少特色鸡煲，包括美食博主刘雨鑫打卡的生蚝鸡煲、莫氏鸡煲平替版、炭炉石橄榄鸡煲等，是香港人一家大细北上消费的好去处。

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珠海8大特色鸡煲攻略

1. 花苑美食 必吃滋补生蚝鸡煲  网红推介老字号

美食博主刘雨鑫推介莫氏鸡煲爆红，其实刘雨鑫也打卡珠海老字号花苑美食，食材新鲜，是拱北的街坊消夜好去处。刘雨鑫就吃了清热润燥的石橄榄锅底￥26、清远走地鸡每只￥88、巴掌大的现开横琴蚝一打￥120、水鱼（时价）、滋补鸡子￥80等。花苑美食抵食之选有滋补汤底￥20，加生蚝鸡￥78。特色美食有鲜牛肉￥40、鲍鱼￥18、骟鸡￥80、炸生蚝￥78等。

花苑美食横琴生蚝火锅—拱北粤华路店（百度地图/高德地图

  • 地址：广东省珠海市香洲区粤华路225号花苑新村5栋1楼（花苑新村南1门-南2门）
  • 营业时间：11:00-次日03:00
  • 电话：0756-811336513823029489
  • 人均：￥76

2. 咏珊瓦煲菜 必吃招牌榴梿瓦煲鸡 世界冠军李咏珊开餐厅

2009年蹼泳世界杯锦标赛4x100米接力赛冠军李咏珊，在家乡珠海开设瓦煲菜餐厅，发扬农家特色美食。餐厅有自家养足150日以上的清远走地鸡，鸡肉坚实弹牙，也有自己鱼塘养的清江鱼，骨少肉甜。榴梿控必吃招牌榴梿瓦煲鸡￥188，用整条泰国A级金枕头榴梿果肉猛火炖煮，吃时拌匀榴梿果肉，啖啖榴梿飘香，还有榴梿麻糬、榴梿炸丸子￥29.9、榴梿斑斓冻￥25。人气美食有清江鱼瓦煲鱼￥158、瓦煲鸡￥128、酸梅鹅煲￥148、藤椒小青龙￥98、秘制羊肉煲￥178。

咏珊瓦煲菜—珠海店（百度地图/高德地图

  • 地址：广东省珠海市斗门区冲口村合盛围83号2栋
  • 营业时间：10:00-14:00、17:00-21:30
  • 电话：13392974131
  • 人均：￥69

3. 濠轩阁 必吃五指毛桃生蚝鸡煲 长者/亲子好去处

濠轩阁总店是二十年老字号的街坊深宵食堂，就连外地游客都拖著行李箱来打卡，皆因食材新鲜。珠海特色美食横琴蚝新鲜运到，现开现煮，肥美多汁，难怪每枱必点。必吃美食五指毛桃生蚝鸡煲，汤底清甜。生蚝￥58巴掌大，清远鸡￥88，肉质嫩滑，长者和小朋友都咬得动。其他美食有海虾￥68、鲜牛肉￥35、黑牛百叶￥38、鸡子￥68、鸡煲￥168，还有贴心的小分量儿童餐￥28。

濠轩阁特色生蚝火锅总店（百度地图/高德地图

  • 地址：广东省珠海市香洲区粤华路152号新市花园2栋底层G座29XE-D轴（泰锋电器旁）
  • 营业时间：11:00-次日02:00
  • 电话：13826539301
  • 人均：￥88

4. 润泽园 必吃海南椰子鸡火锅 现砍椰青水做汤底

润泽园以椰子鸡驰名，海南正宗的文昌鸡鸡肉嫩滑，火锅汤底将现砍的新鲜海南椰青水倒入锅中煮，清甜润喉，不油腻。椰子水汤底￥18、椰子鸡￥65，配菜必吃手打墨鱼丸￥30、现开生蚝￥40、鲜海虾￥38。人气美食有腊味煲仔饭￥38、养颜南瓜香芋煲￥45、榴梿薄饼、卤水拼盘￥68、斗门莲藕片￥15。

润泽园海南椰子鸡．糟粕醋火锅—拱北店（百度地图/高德地图

  • 地址：广东省珠海市香洲区迎宾路2064号Ａ座12层华侨宾馆旁
  • 营业时间：10:00-22:00
  • 电话：0756-8116677
  • 人均：￥86

5. 古琢小馆 必吃五指毛桃药膳鸡煲 莫氏鸡煲平替版

顺德莫氏鸡煲红爆网络，珠海也有莫氏鸡煲平替版，必吃古琢小馆的五指毛桃药膳鸡煲￥68，用自己果园养鸡场饲养的180天走地麻鸡，配上传统中乐材熬制，甘香滋补。古琢小馆其他人气美食有招牌啫啫战斗鸡￥98、现炒海鲜战斗鸡￥158、火星上的咕噜肉￥68、烧鸭￥58、啫啫客家酿黑豆腐￥48、桂花冰糖番茄￥22、经典黄鳝丝饭￥19.9。

古琢小馆．现炒海鲜鸡煲—九洲港店（百度地图/高德地图

  • 地址：广东省珠海市香洲区情侣南路455号17栋4单元一层
  • 营业时间：11:00-14:00、17:00-21:00
  • 电话：0756-3288995
  • 人均：￥92

6. 八珍鸡煲 必吃炭炉石橄榄鸡煲 肥美清远山林脆皮鸡

八珍鸡煲的炭炉火锅，以瓦煲配合炭火慢熬，汤底有炭香风味，是香港人到珠海品尝特色美食的好去处。特色汤底有每日现煲的石橄榄汤底￥48，清甜回甘，五指毛桃汤底￥48和无花果汤底￥48鲜甜清润，豪华版可选金牌花胶鸡汤底￥208。食材新鲜，现切清远山林脆皮鸡￥45，去骨取肉；现开横琴肥生蚝￥48，大只肥美。本地水鱼￥58、罗氏虾￥48、胡椒猪肚￥45、陈皮鲜鲮鱼滑￥30、海鲜拼盘￥59。

八珍鸡煲炭炉火锅—银海新村店（百度地图/高德地图

  • 地址：广东省珠海市香洲区水湾路134号（小清迈泰式大排档隔篱）
  • 营业时间：10:30-24:00
  • 电话：0756-3907297
  • 人均：￥74

7. 诚咬金 必吃啫啫走地鸡煲 优质食材现点现做

诚咬金由一班年轻人创立，主打地道煲仔饭与啫啫煲，深入原产地，选米、肉、油等优质食材，以古法工艺煲制，甫创店已接连登上「大众点评」必吃榜。人气美食啫啫走地鸡煲￥58，在珠海鸡煲之中排第三名，鸡肉鲜甜入味，肉质弹牙。必吃美食有榴梿芝士鸡煲￥58、黑松露鲜鲍啫鸡、招牌生蚝啫啫煲￥98、柠檬草啫牛胸肉￥68、原创黄鳝啫啫煲￥88、虫草花滑鸡煲仔饭￥38、招牌腊味煲仔饭￥28、椰子鸡炖瘦肉汤￥23。

诚咬金煲仔皇．啫啫煲．煲仔饭—夏湾中安店（百度地图/高德地图

  • 地址：广东省珠海市香洲区港昌路258号中安广场一层
  • 营业时间：11:00-15:00、17:00-21:30
  • 电话：18926951128
  • 人均：￥76
  • 网址：按此　

8. 梁记 必吃足料炭烧鹅煲鸡煲  斗门消夜好去处

斗门的人气街坊食堂梁记2013年开业，以炭烧鹅煲鸡煲驰名，老板梁师傅对食材要求严格，采用养够日子的果园走地鸡和清远马江鹅，新鲜现宰，用秘制酱料炒熟，再放入砂锅，用炭火煮到入味，客人吃完鹅肉鸡肉，再下其他配菜，最后来一个当地经典快熟面华丰面，就是丰富的一餐。必吃美食鸡煲￥128、招牌鹅煲￥68、招牌牛杂煲、椒盐九肚鱼、脆肉鲩、鹅杂￥45、鹅红￥18、花蛤￥10、河粉￥15。

梁记鹅煲鸡煲—滨江店（百度地图/高德地图

  • 地址：广东省珠海市斗门区井岸镇滨江路36-38号
  • 营业时间：11:00-14:00、17:00-次日02:00
  • 电话：1382569658613570672122
  • 人均：￥52

文：林乐乐

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《正义女神》佘诗曼祖家在珠海官塘村，有七百多年历史，村内有众多青砖、灰塑彩画的广府民居，祠堂、庙宇、「鹏轩学舍」、「观塘学校」，而中西合璧的「卓肥七故居」外廊以拱券和浮雕装饰。「佘氏大宗祠」现在作为村史馆，展示近二百张照片和三十多件展品。视后佘诗曼近年曾回官塘村祖祠拜祭，还参观佘氏大宗祠，和到访她祖父于长塘东巷的两座祖屋。官塘村出品的民间美食茶果有百年历史，2006年入选广东省非物质文化遗产，官塘茶果种类多，萝卜糕、马蹄糕、红豆糕、五指抓等咸甜俱备。

珠海唐家湾镇有1300年历史，是广东五大文化名镇之一，也是珠海市的文化溯源地，保留较完整的村落「唐家湾古镇」，与香港大屿山隔海相望。古镇保留明末清初的建筑群，浮雕花板、屋脊图腾、砖雕、木雕都有特色。镇内景点有魁星文武庙、苏兆征故居、赤花山、唐家湾博物馆、唐家三庙等，还有咖啡室、小吃美食店、文创小店、文艺工作室。

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