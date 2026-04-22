北上后回港特别「躁底」？车厢内争执、碰撞、口角频生 网民分析3大主因：唔争先恐后会被人撞死

近年港人北上消费成风，每逢周末或假期，各大口岸总是人头涌涌。然而，有网民却在讨论区上提出观察，指不少港人从内地回港途中特别容易烦躁，引发乘客间的摩擦。这一话题迅速引起网民共鸣，并就背后原因展开热烈讨论。

港人北上后回港特别「躁底」 车厢内争执、碰撞、口角频生

讨论源于有网民在本地论坛以「发唔发觉啲人北上完返香港会特别躁」为题发帖，分享了个人观察。该网民表示，早前在乘搭东铁线时曾目击乘客因碰撞与人争执，并联想到网上流传的多段影片，内容均为港人在北上回程途中发生口角。因事件发生的时间点相当一致，大多在「返紧香港/准备返香港𠮶时」，他总结这一现象为「好似个个一返香港就躁底」。

网民分析成因 舟车劳顿耗尽心神

此帖文引发大量网民留言，不少人对此表示认同，并分析个中原因。其中，最多人指出的原因是回程的「长途跋涉」，指在口岸过关时，环境「又热又逼又耐」，同时要拖着大批行李和战利品，之后还要转乘长途交通工具，整个过程极度消耗体力与精神。

有留言更举出第二个原因是，港人在内地景点、商场，不时会遇到人多挤迫的情况，因此需要时刻保持「争先恐后」的紧张状态，以免被人推撞，这种心态或会延续至回港途中。

除了生理上的疲惫，巨大的心理落差亦被认为是情绪暴躁的关键。有网民形容，回港时的心情，与「星期一朝早开工既心情冇分别」。北上时，内心充满对美食、消闲娱乐的期待；但回程时，却要面对「几十万人一齐逼过关」的拥挤，以及「第二朝6点起身准时返工」的残酷现实，心情自然大打折扣，甚至变得烦躁。

资料来源：LIHKG