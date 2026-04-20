深圳良心面包店结业反爆红？获街坊力挽「奇迹翻生」！坚持孩子敢吃才敢卖 老板感动：他们救的是我的梦想

无论是香港或深圳，在竞争激烈的餐饮市场里，小店的经营绝对是充满挑战。深圳盐田区一间开业仅半年的面包店麦穗山丘，近期因持续亏损宣布结业，却意外引发一场全城参与的温暖「救援行动」。在街坊的热情支持及政府部门的迅速介入下，小店于48小时内迎来「奇迹重生」，引起广泛关注。

深圳面包小店麦穗山丘 结业前获街坊力挽重开

据内地新闻网报道，深圳麦穗山丘面包店的店主吴小姐是位90后的二胎妈妈，为了让拥有有20年经验的面包师傅哥哥能有稳定事业，并实现自己「开间温暖小店」的梦想，于去年10月于盐田区海山地铁站附近开了间麦穗山丘。

她坚持所做的面包，「是自己孩子敢吃，才敢卖给顾客」，故选用进口原料制作无添加的健康面包，但由于定价太贴地，忽视了租金、人工等成本，导致从开业到现在，都没有一个月有钱赚，最终于今年4月初无奈决定结业。

熟客帖文引全城热议︰等你开门

怎料这个结业的决定于顾客群中掀起热议，熟客廖女士得知消息后便在社交平台上，以《盐田最好的面包店要关店了》为题发文，并引起大量街坊关注。而吴老板更表示，于宣布结业后，「感觉像做梦一样，最近每天有几百个人加我微信」。于旧客群组中更不断弹出「我们等你开门」的讯息，甚至客人传来影片，指自己的孩子因知道面包店要执笠而「哭得撕心裂肺」。



政府介入迎转机 店主感动：他们救了我的梦想

街坊们的热情更不限于线上，在店家原定的结业日，店内面包被抢购一空。更意想不到的是，这股民间的呼声引起了政府关注，盐田区商务局工作人员更主动上门了解吴老板结业的苦衷，并为她分析及建议经营方法，让她瞬间被深深感动。

从决心闭店的失落，到被全城挽留的感动及政府的关怀，吴老板形容心情「像过山车一样」，并感言「他们救的不只是生意，还有我的梦想」。她更决定要「 推倒重来」，于两日后重新开业，并积极调整经营策略，希望能将这份善意延续下去，其后她分享心声，「不要轻言放弃，故事未完，要做对的事，即使付出代价」，勉励同路人。

资料来源︰深圳新闻网

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