移英女求职半年无果 遭业主驱赶陷困境：普通女仔唔适合喺伦敦生存 一原因坚持不回家...

对于许多向往海外生活的年轻人而言，伦敦无疑是充满机遇与幻想的城市。然而，近日一名来自澳门、在英国生活四年的年轻自由身模特儿Veron，透过Instagram揭示这座城市光鲜亮丽下的残酷一面。她分享自己长达大半年求职无果，甚至突遭业主驱赶的双重困境，一句「普通女仔唔适合喺伦敦生存」引发网民热烈讨论。

澳门网美移英 伦敦求职处处碰壁：普通的努力可以直接gg

对于许多向往海外生活的年轻人，伦敦无疑是充满机遇的城市。然而，近日一名来自澳门的年轻女生Veron透过Instagram分享自己长达大半年求职无果，甚至突遭业主驱赶的双重困境。

Veron(veronbobby@Instagram)日前在社交平台上发布的一段自白影片。画面中的她，以平静的语气，道出了在伦敦生存的巨大压力。她直言：「我在英国四年的Experience，告诉你，好像我这么普通的女生，在London真的生存不了。」

Veron详细描述了她长达大半年的求职血泪史。起初，她满怀希望，申请与自己修读学科相关的工作，但随著时间流逝，却毫无回音，求职范围不断扩大「侍应生、Retail（零售），你想到的我全都Apply过」。然而，结果却是石沉大海的电邮，以及「试工完就说你不适合」的无情拒绝。持续的挫败感让她陷入了严重的自我怀疑：「说真的，很焦虑，究竟是不是我的问题？」

在影片中，她坦承面对即将到期的房租，现实已不容她过多思考，但过去深信的「努力就可以」的信念，在伦敦却显得不堪一击。她以近乎残酷的结论总结道：「来到London才发现，普通的努力，在这里可以直接gg（完蛋）。」她更直言在伦敦活得最糟糕的人就是那些毫无特长的普通人。除了求职的绝望，她更在片尾抛出一个震撼弹，预告将因为业主打算卖屋，即将被「被英国Landlord赶走」，还要带著一只小狗流离失所。

同情与质疑！网民反应两极化

亦有人主动提供工作机会

许多人感同身受，纷纷留言打气。

然而，部分网民从Veron影片的细节中，提出了尖锐质疑。

Veron的影片迅速触动了大量有相似经历的移英一族的神经。许多人感同身受，纷纷留言打气：「明白，的确好难架～ 我喺Birmingham住咗三年，生活唔容易！」、「加油啊！我嚟到英国读完专科…毕咗业之后揾咗大半年先揾翻本行…歧视肯定有架啦」。亦有过来人提供实际建议：「可以试吓揾啲Agency（求职仲介）帮手，做住temp（临时工)先，我都系咁，做吓就转左做permanent （长工）!」

然而，部分网民从Veron影片的细节中，提出了尖锐质疑。有人指出，她居住的地区「房租都唔平」，还养著毛孩，且平日配戴的耳机也是不便宜的名牌。这些观察引导出一个核心批评：「其实系你生活质素跟收入不相称而已。」更以一句「你的马未死，你唔愿意落地行啫」，暗讽她不愿放下身段，从事更基层的工作。

面对「斗惨」的指控，Veron亲自回应，澄清自己「冇想斗惨」，只是想分享「揾唔到工 同埋突然俾人赶走（landlord卖屋）」的真实遭遇，并反问：「惨都要斗？ 我真系唔想惨你赢啦好冇」。



坚持留在伦敦想闯一闯「我不甘心！」

在一片争议声中，Veron发布了后续影片，正面回应了「为什么要拣留在London？」这个核心问题。她承认，如果选择「回家，其实真的容易很多」，但她内心深处却有一股强烈的不甘。她说：「但我还没完全看清，伦敦究竟是一个怎样的城市，我不甘心。我想趁自己还后生，有机会再去闯一闯。」

这段经历，对她而言，不仅是一场生存挑战，更是一次自我价值的试炼：「同时我也在试自己有没有能力，值不值得这样做。」她将视野拉阔到自己的人生探索，表示从小到大一直在不同地方生活，寻找一个能让自己「更加有自信，能够更加可以自由自在地生活下去」的地方。

最终，她得出了一个深刻的体悟：「但我最后发现，没有一个地方是完美的，是看你愿不愿意为了这个地方去付出、去调整、去迎合、变成一个适合自己生活的地方。」同时，她亦感谢在艰难时刻，伦敦让她「真正认识到美的多样性」，这份精神上的收获，似乎成为了支撑她在物质困境中继续前行的重要力量。

资料来源：BNO移英潮 港人成英国最大海外业主 持货总值逾千亿