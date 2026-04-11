Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港男指「北上车费好贵」惹热议！一来一回要$100？网民拆解1原因预咗贵 教路多条$40悭钱路线

旅游
更新时间：17:39 2026-04-11 HKT
发布时间：17:39 2026-04-11 HKT

近年港人北上深圳消费蔚然成风，但交通成本一直是不少市民考虑的因素。近日，有网民在社交平台发文，感叹从观塘出发往返内地口岸的车费高达百元，因而问其他网友「唔觉北上车费好贵？」。帖文迅速引发网民热烈讨论，并献计多条低至$20的悭钱抵玩北上路线。

北上深圳一来一回高达$100？港男呻︰其实北上车费好贵

有网民日前于facebook群组「深圳吃喝玩乐资讯关注组」上发文，质疑北上交通费的成本效益，他表示「唔计2蚊党，其实大家唔觉北上车费好贵？一来一回，100蚊车费，定大家都住近北区同大西北区？」。事主解释，自己是由观塘乘搭直通巴士前往口岸，认为来回100港元的费用并不便宜，并好奇是否只有居住在邻近边境地区的市民，才能享受到「北上消费低」之利。

网民反嘲「嫌贵唔好去」建议搬大西北

帖文一出，随即引来大批网民留言回应。不少人认为事主选择乘搭直通巴士前往内地，是导致车费昂贵的主因，纷纷表示事主是「富贵人家」、「搭直通巴就预咗贵㗎喇㖞，地区问题」、「直通巴士（快）一定贵」等，更反嘲事主「建议你唔好返去玩啦」，以及建议他搬去新界西北或内地居住等。

不过，亦有网民为事主分析北上利弊，表示「冇得话贵唔贵，只睇值唔值得」，认为即使交通费较高也「物有所值」。因为北上所悭的钱足以抵销车费，例如「简单食个火锅，400蚊在香港一个人食，在上面一家人食，你自己计下相差吧」；更有人表示，就算来回交通费达$150，但「北京片皮鸭一餐已回返本」。

教路多条悭钱路线：食餐饭已回本

另外，许多热心网民就提供了多条更经济的转乘路线，单程大约$20便到达口岸，惟所需车程时间会较长。包括︰

1. 观塘 → 元朗 → 落马洲站／香园围站

网民建议事主可乘坐268C到元朗，然后转乘B1或B9前往落马洲站或香园围站，在转乘优惠下，单程车费只需$20.8，即来回$41.6。

2. 观塘 → 粉岭 → 香园围站

亦有网民建议事主可乘坐277X到粉岭，然后转乘79K前往香园围站，在九巴转乘优惠下，单程车费只需$19.6，即来回$39.2。

3. 观塘 → 大围 → 莲塘

另外网民建议可从观塘乘港铁到大围站，再转乘B8巴士前往莲塘口岸，单程仅需$29.1，即来回$58.2。

资料来源︰深圳吃喝玩乐资讯关注组

延伸阅读︰长者「两蚊两折」北上深圳攻略！新乘车优惠贵几多？港铁/巴士/小巴新车费一览

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
星岛申诉王 | 咖啡名人被质疑「搭鸡棚」掠水 店舖突结业 4股东80万血本无归
05:31
星岛申诉王 | 咖啡名人被质疑「搭鸡棚」掠水 店舖突结业 4股东80万血本无归
申诉热话
10小时前
长者生活津贴资产避雷方法 赚医疗费减免外 更享牙科电器隐藏福利
长者生活津贴资产避雷方法 赚医疗费减免外 更享牙科电器隐藏福利
投资理财
12小时前
张敬轩担任保安局导师引导迷途青年 称年少无知 为过往言论及作品致歉
01:31
张敬轩担任保安局导师引导迷途青年 称年少无知 为过往言论及作品致歉
社会
6小时前
张敬轩IG追踪名单大清洗 突unfollow王菀之容祖儿陈卓贤等多年好友 与新功能有关
张敬轩IG追踪名单大清洗 突unfollow王菀之容祖儿陈卓贤等多年好友 与新功能有关
影视圈
1小时前
Jayden是什么？Threads潮文疯传港孩「英文名」 迷因背后旨在讽刺港妈育儿方式
Jayden是什么？Threads潮文疯传港孩「英文名」 迷因背后旨在讽刺港妈育儿方式
饮食
23小时前
温柳媚罕谈47年前车祸展开地狱人生 曾为医药费穷途末路破产 昔日轰旧爱何守信烂滚
温柳媚罕谈47年前车祸展开地狱人生 曾为医药费穷途末路破产 昔日轰旧爱何守信烂滚
影视圈
9小时前
新皇岗口岸拟设7条专营巴士线 来往葵芳、启德、屯门等地 「一地两检」安排下旧皇巴将停运
新皇岗口岸拟设7条专营巴士线 来往葵芳、启德、屯门等地 「一地两检」安排下旧皇巴将停运
生活百科
2026-04-10 12:58 HKT
大叔港铁青衣站每朝找猎物 疑扮拍卡跟人尾入闸逃票 乘客睇唔过眼拍片直击｜Juicy叮
大叔港铁青衣站每朝找猎物 疑扮拍卡跟人尾入闸逃票 乘客睇唔过眼拍片直击｜Juicy叮
时事热话
7小时前
丧礼变捉奸现场 正印小三意外「相认」互殴 连棺材盖也被推开露出遗体
丧礼变捉奸现场 正印小三意外「相认」互殴 连棺材盖也被推开露出遗体
趣闻热话
3小时前
李家鼎家事令杨思琦言论再受关注？曾爆李家关系恶劣：系咁样打豪仔 网民为思琦妹平反
李家鼎家事令杨思琦言论再受关注？曾爆李家关系恶劣：系咁样打豪仔 网民为思琦妹平反
影视圈
2026-04-10 17:00 HKT