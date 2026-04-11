港男指「北上车费好贵」惹热议！一来一回要$100？网民拆解1原因预咗贵 教路多条$40悭钱路线

近年港人北上深圳消费蔚然成风，但交通成本一直是不少市民考虑的因素。近日，有网民在社交平台发文，感叹从观塘出发往返内地口岸的车费高达百元，因而问其他网友「唔觉北上车费好贵？」。帖文迅速引发网民热烈讨论，并献计多条低至$20的悭钱抵玩北上路线。

北上深圳一来一回高达$100？港男呻︰其实北上车费好贵

有网民日前于facebook群组「深圳吃喝玩乐资讯关注组」上发文，质疑北上交通费的成本效益，他表示「唔计2蚊党，其实大家唔觉北上车费好贵？一来一回，100蚊车费，定大家都住近北区同大西北区？」。事主解释，自己是由观塘乘搭直通巴士前往口岸，认为来回100港元的费用并不便宜，并好奇是否只有居住在邻近边境地区的市民，才能享受到「北上消费低」之利。

网民反嘲「嫌贵唔好去」建议搬大西北

帖文一出，随即引来大批网民留言回应。不少人认为事主选择乘搭直通巴士前往内地，是导致车费昂贵的主因，纷纷表示事主是「富贵人家」、「搭直通巴就预咗贵㗎喇㖞，地区问题」、「直通巴士（快）一定贵」等，更反嘲事主「建议你唔好返去玩啦」，以及建议他搬去新界西北或内地居住等。

不过，亦有网民为事主分析北上利弊，表示「冇得话贵唔贵，只睇值唔值得」，认为即使交通费较高也「物有所值」。因为北上所悭的钱足以抵销车费，例如「简单食个火锅，400蚊在香港一个人食，在上面一家人食，你自己计下相差吧」；更有人表示，就算来回交通费达$150，但「北京片皮鸭一餐已回返本」。

教路多条悭钱路线：食餐饭已回本

另外，许多热心网民就提供了多条更经济的转乘路线，单程大约$20便到达口岸，惟所需车程时间会较长。包括︰

1. 观塘 → 元朗 → 落马洲站／香园围站

网民建议事主可乘坐268C到元朗，然后转乘B1或B9前往落马洲站或香园围站，在转乘优惠下，单程车费只需$20.8，即来回$41.6。

2. 观塘 → 粉岭 → 香园围站

亦有网民建议事主可乘坐277X到粉岭，然后转乘79K前往香园围站，在九巴转乘优惠下，单程车费只需$19.6，即来回$39.2。

3. 观塘 → 大围 → 莲塘

另外网民建议可从观塘乘港铁到大围站，再转乘B8巴士前往莲塘口岸，单程仅需$29.1，即来回$58.2。

资料来源︰ 深圳吃喝玩乐资讯关注组