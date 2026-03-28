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4月长假北上必抢！WeChat Pay HK派深圳消费券 直通巴半价/Call车减$100/商场、超市消费减$480

旅游
更新时间：11:30 2026-03-28 HKT
发布时间：11:30 2026-03-28 HKT

近年港人北上消费蔚然成风，适逢复活节及清明节长假期，WeChat Pay HK与深圳市南山区商务局联手，推出「2026年南山区入境消费券活动」并派发总值超过千万港元，为港人提供餐饮、零售以至交通等多重优惠。

WeChat Pay HK深圳消费券 直通巴/Call车/商场超市购物折扣

WeChat Pay HK「2026年南山区入境消费券活动」由今年4月1日起至6月30日，用户可领取适用于南山区热门商户的消费券，享受低至四折的优惠。消费券涵盖餐饮、零售、南山海岸城购物中心商圈及南山区指定商户4大类别，参与商户包括港人熟悉的「盒马鲜生」、「前海山姆」、「奈雪的茶」及「喜茶」、「京东mall」等。

其中，活动每日早上10时起会限量派发「$100电子现金券」，用户在指定商户单次消费满HK$100.01即可使用，即享减$100优惠，先抢先得。值得一提的是，消费券领取后需于3天内使用，而每类消费券每名用户最多可领取及使用15次。

类型 消费券内容 领取规则
南山区餐饮商户
  1. 满$20减$12
  2. 满$50减$30
  3. 满$100减$60
  4. 满$200减$120
  5. 满$500减$300
  • 消费券每日早上 10 时起可领，数量有限，先到先得。
  • 以单笔消费金额作计算。
  • 消费券领取后 3 天内有效，如消费券逾期仍未使用，可在活动期间重新领取。
  • 活动期间，每类消费券每个用户最多可领取并使用 15 次。
南山区零售商户
  1. 满$30减$18
  2. 满$100减$60
  3. 满$200减$120
  4. 满$500减$300
  5. 满$800减$480
南山海岸城精选商户
  1. 满$20减$12
  2. 满$50减$30
  3. 满$100减$60
  4. 满$200减$120
  5. 满$500减$300
$100电子现金券
  1. 满$100.01减$100
  • 活动期间每日早上 10 时起开抢，先到先得。
  • 以单笔消费金额作计算。

跨境直通巴半价！Call车去口岸立减$100

为方便港人北上，WeChat Pay HK亦联合「环岛中港通」提供低至半价的跨境巴士乘车优惠，并与滴滴出行合作，提供香港往深圳湾口岸的「$100立减召车优惠」，以及行程终点为南山区范围的「六折内地召车立减券」。

如何领取WeChat Pay HK「2026年南山区入境消费券」？

  1. 打开WeChat中的「支付与服务」页面。
  2. 点选「内地游」中的「南山区千万级人境消费券」活动。
  3. 按时领取消费券，先到先得。
    *领券前需要要完成WeChat Pay HK中的身份认证。

 

资料来源：WeChat Pay Hong Kong

 

同场加映：内地政府推酒店住宿补贴优惠！深圳1地区最多减￥500 指定网上平台供应（附领券步骤）

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