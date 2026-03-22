内地政府推酒店住宿补贴优惠！深圳1地区最多减￥500 指定网上平台供应（附领券步骤）

内地政府推酒店住宿补贴优惠！内地近年来积极提振消费，最近更推出酒店住宿补贴优惠，经「飞猪旅行」平台即可领取有政府补贴的酒店住宿消费券，预定指定酒店普遍可减￥200，深圳1地区酒店最多更可减￥500，即看下文了解详情及领券步骤！

内地政府推酒店住宿补贴优惠！深圳1地区最多减￥500

近期，广东多地文旅部门联合「飞猪旅行」平台推出「政府文旅官方补贴」活动，各地区有专属的住宿消费券，包括深圳、佛山、揭阳、肇庆、惠州、东莞等地。旅客只需经「飞猪旅行」预定指定酒店，即可领取有政府补贴的酒店住宿消费券，单笔补贴金额普遍为￥150至￥200，而深圳南山区最多更可减￥500 。

「政府文旅官方补贴」消费券领取及使用步骤

住宿消费券先到先得，可以先领取后使用，有效期为领取日起3日内，领券及使用步骤如下：

开启「飞猪旅行」平台（包括飞猪旅行App、飞猪微信小程序、支付宝端小程序或淘宝端小程序） 点击「政府补贴」或相关专区入口 查找并领取不同地区的专属优惠消费券 搜索目标地区的酒店，或直接点击「政府补贴」筛选参与活动的酒店 于付款页面留意并选择使用已领取的「消费券」

图片及资料来源：Facebook@深圳大陆吃喝玩乐交流、Facebook@自助旅行之不专业分享

文：Y