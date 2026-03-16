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八达通坐直通巴优惠｜车费即减高达$13！ 跨境全日通湾仔／旺角来往深圳皇岗口岸路线适用！

旅游
更新时间：16:35 2026-03-16 HKT
发布时间：16:35 2026-03-16 HKT

往返香港与深圳，想寻找最经济实惠的交通方式？「跨境全日通」与八达通联手推出的限时优惠绝对不容错过！乘客只需在指定时段以八达通支付车费，即可享受高达$13的折扣，让您由湾仔、旺角往返深圳皇岗口岸的北上之旅从交通开始省钱。

八达通Ｘ跨境全日通直通巴  湾仔／旺角来往深圳平日劲悭$13

八达通Ｘ跨境全日通直通巴  湾仔／旺角来往深圳平日劲悭$13
八达通Ｘ跨境全日通直通巴  湾仔／旺角来往深圳平日劲悭$13

今次八达通直通巴优惠由即日起至2026年4月30日，乘客只需在星期一至五的日间优惠时段（早上6时01分至晚上11时29分），选乘跨境全日通巴士并使用八达通付款，便能即时节省车费。以来往湾仔与深圳皇岗口岸的路线为例，折扣金额高达$13；而由旺角出发的南行路线，亦可享有$10的车费减免。

24小时服务 一车直达皇岗口岸

除了诱人的价格优惠，「跨境全日通」本身便捷的服务也是其一大优势。该服务提供由湾仔及旺角市区直达深圳皇岗口岸的穿梭巴士，免却转车时间。更重要的是，24小时全天候的营运模式，方便不同时间出行旅客。无论是清晨出发、日间往返，还是深夜回程，乘客都能轻松找到合适班次，享受「一车搞掂」的无缝跨境体验，让行程安排更具弹性。

八达通 x 跨境全日通 港深跨境巴士限定优惠

  • 推广日期： 由即日起至2026年4月30日
  • 优惠时段： 星期一至五的日间时段（早上6时01分 至 晚上11时29分）
  • 路线及优惠：
    • 湾仔线 ↔ 皇岗口岸： 使用八达通支付，可享高达 $13 折扣。
    • 旺角线 (南行方向) → 皇岗口岸： 使用八达通支付，可享高达 $10 折扣。
  • 支付方式： 乘客必须使用八达通卡支付车费方可享有此优惠。

资料来源：八达通 Octopus

延伸阅读：深圳新商场国贸SPRING 5.1开幕！盒马超市平价副线「超盒算NB」进驻 邻近地铁/高铁站

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