游日注意！日本「双重定价」招呼游客成趋势 外国人收费贵3倍？交通/景点/餐厅全部2个价 网民撑︰最紧要讲清楚

日本旅游业发展蓬勃，吸引全球旅客慕名而来，但「过度旅游」的问题亦随之浮现，对当地居民造成影响。近日，日本政府为应对这个旅游问题及营运成本上涨，计划加快在境内推行「双重定价」制度，于部分公共交通、旅游景点及餐厅等设居民及外国游客两个价钱。外国人的收费可能比本地人高出2至3倍，虽然有助弥补成本，但引起了网民激烈讨论。

日本「双重定价」成新趋势！本地人/外国人设两种收费

日本国土交通大臣金子恭之于较早前一个记者会上表示，正积极考虑让国内的公共观光设施引入「双重定价」制度，例如国立博物馆、美术馆及交通工具等，针对游客会有较高收费，期望于2031年前落实。这制度旨在应对因接待大量外国游客而增加的多语言服务开支及营运压力。

其实这个「双重定价」制度在日本早已成为趋势，无论是公共交通工具、旅游景点及餐厅等，都开始实施双重定价。以兵库县世界文化遗产姬路城为例，由率先于3月1日起已将门票分为姬路市民与外地人两种价格，姬路市民门票收费维持原本1000日圆，而外地人门票则加至2500日圆，是本地人的2.5倍。

大阪拉面店设双重价格惹热议 店主否认歧视

餐饮业亦跟随这个趋势，今年1月时大阪难波拉面店「王道家直系我道家OSAKA店」就因为实施「双重定价」而引起争议。店家的点餐机于日语及外语使用者介面会显示不同价格，日语介面的商品定价约1000日圆，而外语介面则主要展示2000日圆的商品。

店主就解释，这差异源于商品规格不同，并非歧视外国顾客。惟店主过往曾经因纠纷而在社交媒体上宣布拒绝接待中国顾客，令外界质疑其做法是潜藏排外思想。

京都巴士拟推「市民优先价格」机制

此外，京都市政府为应对「过度旅游」引致巴士人满为患的问题，计划最快在2027年于市内巴士服务推出「市民优先价格」机制，将游客的单程车费由现时平均230日圆，上调至每程400日圆，而京都本地居民则减价至每程200日圆。

网民反应两极︰最紧要门口讲清楚AB价

对于日本计划实施「双重价格」制度，网民意见呈两极化。有部分支持者认为，这做法是无可厚非，并指「最紧要门口讲清楚AB价」、「太多人去，求过于供，加价系市场调整，筛走啲洗唔起钱嘅低端游客」，并指出欧洲许多景点早已实行类似的「游客价」，并非新鲜事。

至于反对者则质疑其合理性及操作方法，有网民指「而家有App翻译，怕沟通麻烦咪用QR Code落单」，认为服务成本不应成为大幅加价的借口。