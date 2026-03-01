深圳长者养老必备「智慧养老颐年卡」！尽享10大福利 免费搭地铁/巴士+生活医疗津贴 即睇申请资格

近年，愈来愈多香港长者选择北上深圳消费、旅游，甚至跨境养老。为此，内地当局推出「深圳智慧养老颐年卡」（简称「颐年卡」），为年满60岁且经常往来深圳的长者提供一系列生活福利。这张集多功能于一身的「长者卡」，旨在让老友记在深圳食买玩、住宿或医疗等各方面，都尽享更方便优惠的服务，甚至免费乘搭交通工具，即睇内文申请资格及方法！

60岁以上长者北上必备！深圳智慧养老颐年卡10大福利

为了让长者的生活更添便利，深圳市民政局特意委托平安银行、建设银行、工商银行及招商银行及交通银行等多间金融机构，共同推出「深圳智慧养老颐年卡」。这张卡专为长者而设，一张卡便集齐了身份证明、敬老优待、领取政府津贴、银行储蓄及乘搭公共交通等实用功能。即使是经常居住深圳的香港居民，同样符合资格申请，享受「一卡多用，全市通用」的优待。

长者颐年卡专享10大福利 医疗/文化娱乐/交通

成功申请颐年卡的长者，可享有深圳市提供的多项敬老优惠与福利，涵盖交通、文娱、医疗及文化等方面：

交通出行

免费乘搭深圳公共交通及轨道交通，包括巴士、地铁，但仅限普通车厢 可经「优惠通道」直接拍卡出入闸

文娱康乐

免费进入全市各公园及政府投资的旅游景区，如仙湖植物园及国家AAAA级景区海上田园 免费进入全市的博物馆、文化馆、美术馆及图书馆等公共文化场所 免费或优惠使用全市公共体育场馆，包括公立学校体育馆，但除场所有重要活动时外

生活补贴

按相关规定享有长者食堂膳食补贴及优惠 按相关规定资格申请高龄老人津贴 按相关规定资格申请居家养老服务补助

医疗法律

在深圳全市医疗机构就诊，可享有优先窗口及通道服务 按相关规定享有公证费、律师费减免，并优先获得法律援助

银行服务

享有相关银行的免费及优先服务，包括豁免开卡费、年费、账户管理费、国内跨行ATM转账及提款免手续费、免费电话及手机银行转账、免费打印交易清单、免费提供存折对帐簿、银行网点颐老服务、优先排队及个性化专属金融服务等

深圳智慧养老颐年卡申请资格

申请颐年卡的基本条件相当清晰，长者只需符合以下两点，无论是内地、香港、澳门或台湾居民，均可提出申请：

年龄：年满60岁 居住地：现时常住在深圳市

申请颐年卡所需带备文件

由于颐年卡是为常住深圳的长者而设，申请时除了需持有本人实名登记的内地手机号码外，银行职员亦会要求申请人提供有效的身份及住址证明。所需准备的文件包括：

国内的二代居民身分证

香港、澳门特别行政区的港澳居民来往内地通行证（即回乡证）或中华人民共和国港澳居民居住证

台湾地区居民为台湾居民来往大陆通行证或中华人民共和国台湾居民居住证。

深圳颐年卡如何申请？3种方法任您拣

为方便不同情况的长者，颐年卡设有3种申请方法。若想节省亲身去银行排队的时间，建议可优先选择网上申请。

方法一：网上自助申请 邮寄到家

这是最受推荐的申请方式，过程分为3个简单步骤：

1. 线上填写资料：透过「i深圳」手机App，或可在平安、中国工商、招商等银行的官方手机应用程式或微信公众号，直接填写及提交申请。

「i深圳」App申请步骤

开启「i深圳」App，点选左下角的「办事」

于「人生大事主题办」项目中点选「养老」

于「优待服务」中点选「智慧养老颐年卡」

选择希望办理颐年卡的银行，并依照指示上传资料及添报资料，进行办理即可

2. 免费邮寄卡片：银行完成审批后，会将颐年卡免费邮寄到您提供的深圳地址。

3. 预约银行启用：当您收到实体卡后，需按指示预约时间，然后带同颐年卡、身份证明文件及手机，亲身前往银行分行办理启用手续。

方法二：亲临分行 即时办妥

此方法最为直接，适合希望一次过完成所有手续的长者。

步骤：只需带备所需的身份证明文件及手机，预约并亲身前往指定的银行分行，包括深圳市所有平安银行，招商银行布吉分行，以及多间交通、中国工商、中国建设银行，即可现场作办理手续、领卡及启用，即时办妥。

方法三：预约上门 专人协助

这是一项专为行动不便或因病住院的长者而设的贴心服务。

步骤：长者本人或其家人可直接致电任何一间合作银行，预约银行职员于指定时间上门办卡，协助收集资料并完成申请手续。

使用颐年卡必须注意事项

深圳智慧养老颐年卡严格规定只仅限本人使用，不得转借子女或出租。若违规用于乘车，不仅会被取消福利，还需补缴高达10倍的票价，违规满3次，还会影响个人信用记录。

资料来源︰深圳市民政局