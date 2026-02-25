偕夫北上按摩 港妻不满女技师私下拎WeChat 经理回应火上加油:点解我要受呢啲委屈

北上按摩是不少港人热门的消遣活动。然而，近日有港女就在社交平台分享，与丈夫在深圳按摩时，经历了不快遭遇。她指，当时一名女技师在服务后，竟追随其丈夫至另一楼层，并提出交换联络方法，表示日后可「提供其他服务」。事主遂即场投诉，然而店家回应轻描淡写，令该事主感到极度委屈及不被尊重。

近日，有港女在社交平台群组上分享其亲身经历，详细描述了自己偕夫到深圳罗湖一按摩场的不快见闻。事主表示自己是该店的「忠实客户」，起初她的丈夫在接受「松腿」服务。期间，服务的女技师多次以「嗲声嗲气」的语调与其丈夫搭话，例如不断反复询问「确定吗？」、「真的吗？」，让在旁的事主相当反感，直言「好炆憎」。

服务结束后，该技师得知事主夫妇将到楼下进行全身按摩，便先行离开。当事主夫妇在楼下房间准备，并分别前往洗手间时，事件却发生了转折。该名女技师竟追至楼下，并趁事主仍在洗手间时，截住其丈夫。事主打开洗手间门时，正好听到该技师对其丈夫说：「下次可以微信沟通，可以提供其他服务。」随后，技师一见事主出来，便急步离开。

此事让事主感到极度不受尊重，并立即与丈夫发生争执，并在离开按摩场前向经理投诉，她直言：「冇理由我系我老公隔离，你d女技师都知道，见到，都要追落去加微信。」她认为此举完全没有尊重她。

然而，驻场经理回应更让事主火上加油。经理不但表示技师绝不会这样做，更将事件定性为事主的「家事」，态度显得不耐烦，更让事主感觉自己在无理取闹。事主对此感到非常委屈，直言：「我真心觉得好Ｘ kam成件事，我黎俾钱买舒服，点解我要受呢啲委屈。」

事件在网上公开后，网民意见纷陈。有部分网民认为事主过于天真，直言「楼主你太唔了解上面d行程」，甚至有人以「明知山有虎偏向虎山行」来形容事主的遭遇，暗示到该类场所消费，便要有一定的心理准备。

亦有网民将矛头指向事主的丈夫，以带有讽刺的语气留言：「怪就怪你老公咁出色既男人，好似漆黑中嘅萤火虫一样咁鲜明出众。」，质疑其丈夫在事件中并非全无责任。

不过，也有人认为这种情况并不罕见，指出「就算一pair去，私下加左都唔知」，认为类似的「服务」在香港也同样存在；亦有网民对事主遭遇抱持怀疑态度，反问：「呢个系咪广告黎？」，猜测帖文可能另有目的，或是该按摩店的「曲线宣传」。

