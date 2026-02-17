新年北上避开高峰！3招实时睇深圳8大口岸出入境人流 福田/莲塘/罗湖/深圳湾口岸开放时间一文睇

随著农历新年长假期的来临，不少港人计划北上消费娱乐，各出入境口岸预计将迎来人流高峰。为帮助旅客轻松避开人潮，香港入境事务处及微信WeChat「i口岸」小程序等平台，提供了多种实时查询罗湖、福田、莲塘等主要口岸人流的方法，让市民可预留时间过关。

深圳8大口岸新年出入境实时人流！福田/莲塘/罗湖/深圳湾口岸

深圳8大口岸新年出入境实时人流！福田/莲塘/罗湖/深圳湾口岸

今年的农历新年假期由2月17日（年初一）至2月20日（年初四），预计跨境人流将达到高峰。旅客只需透过香港入境事务处官方手机应用程式或微信小程序，便可有效规划北上深圳行程，查看包括罗湖、深圳湾、莲塘、福田等八大口岸的出入境人流状况，避免将宝贵的假期时间浪费在排队上。

深圳8大出入境口岸农历新年开放时间︰

口岸 开放时间 罗湖口岸 6:30am-12:00mn 深圳湾口岸 旅检6:30am-12:00mn；货检24小时通关 福田口岸（落马洲支线） 6:30am-10:30pm 高铁西九龙口岸 6:30am-11:30pm 港珠澳大桥口岸 24小时通关 皇岗口岸（落马洲） 24小时通关 文锦渡口岸 7am-10pm 莲塘口岸（香园围） 7am-10pm

深圳口岸实时出入境人流｜1. 香港入境事务处手机App 每15分钟刷新一次

港人计划北上深圳，想旅程更顺畅，避开过关时的拥挤人潮？「香港入境事务处」手机应用程式，就能提供极大帮助。市民出发前，只需开启应用程式内置的「陆路边境管制站等候时间」功能，便能即时查阅各大口岸的人流资讯，服务涵盖罗湖、莲塘（香园围）、深圳湾、落马洲、港珠澳大桥、文锦渡及沙头角等八个主要的陆路出入境管制站。

口岸状况资讯会每15分钟刷新一次，并以三种颜色灯号清晰「正常」、「繁忙」与「非常繁忙」标示出人流密度。此外，应用程式上亦附有各个口岸的详细开放时间，让市民更能灵活安排行程。

颜色 状态 预计等候时间 绿色 正常 一般少于15分钟 黄色 繁忙 一般少于30分钟 红色 非常繁忙 一般30分钟或以上

香港入境事务处 手机应用程式

深圳关口繁忙情况｜2. 香港保安局「口岸通」官方网页

保安局早前推出一站式过关资讯平台「口岸通」，让市民可一次过浏览各陆路边境管制站的等候时间。

香港保安局早前推出的一站式资讯平台「口岸通」，旨在帮助市民更有效地规划过境行程。市民可透过此平台，实时掌握各陆路边境管制站的旅客及私家车过关轮候时间。

平台资讯亦涵盖港珠澳大桥及落马洲至皇岗过境穿梭巴士的等候时间，让市民能预先了解各口岸的繁忙情况，从而拣选最合适的路线，避开人潮，节省时间。

网页︰>>按此<<

避开北上深圳人潮｜3. WeChat「i口岸」小程序

微信「i口岸」小程序提供深圳13个陆路及水路口岸的即时出入境资讯，涵盖罗湖、莲塘（香园围）、深圳湾、福田及高铁西九龙站等主要关口，为需要往返深圳的旅客提供便利。

小程序最大亮点是极速的更新频率，每30秒便会刷新一次数据，确保用户获取最即时的口岸情况。此外，「i口岸」更设有「实时直播」功能，直接播放口岸现场的影像，让市民能亲眼观察人流及车龙的实际情况，从而更精准地评估及选择过关的时机与口岸。

「i口岸」使用方法：

于微信内搜寻小程式「i口岸」 进入小程式主页后，于「口岸实况」中即可查看各陆路、水路及高铁口岸等的过关情况，如显示「畅通」、「缓行」，以及列出预计时间 点击进入不同口岸，更可查看该口岸的通关直播

资料来源︰香港入境事务处、保安局