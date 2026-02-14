新年北上注意！深圳官方预测福田/罗湖/莲塘口岸＋高铁出行高峰 这3天最多人出境...

深圳新年出行高峰时段｜每逢农历新年长假期，不少港人都会选择北上吃喝玩乐，然而，大规模的出游人潮总会为交通带来考验。深圳市相关部门近日发布了2026年春节假期交通出行指南，预测了深圳地铁及高铁高峰时段，以及福田、罗湖、莲塘口岸的繁忙情况，提醒市民及旅客提早规划行程。

新年北上注意！深圳官方预测福田/罗湖/莲塘口岸＋高铁出行高峰

深圳市交通运输局根据历年春节期间的交通数据及市民出行习惯，对2026年农历新年期间的交通情况进行预测，让市民及旅客避开高峰出行，以舒缓交通压力，确保假期出行顺畅。

深圳交通出行高峰预测｜深圳北站/宝安机场/深圳站 搭高铁、飞机

根据官方预测，深圳航空及铁路出境高峰期将会在2月14日至2月15日（年廿七至年廿八），而入境的高峰期则预计在2月22日至2月23日（初六至初七）。届时，深圳北站、宝安国际机场、深圳站等对外枢纽周边道路运行压力较大。计划搭乘高铁或飞机的旅客，应预留更充裕的交通时间。

深港口岸通关高峰期预测｜福田/罗湖/莲塘口岸 3天最多人出入境

随著深港居民跨境旅游、探亲与消费需求大增，深圳各大口岸预计将迎来出入境人流高峰，当局预计，深圳出境高峰期将会集中在 2月19日（初三），以及 2月21日至2月22日（初五至正月初六）。在这些时段，福田口岸、皇岗口岸、罗湖口岸、深圳湾口岸及莲塘口岸周边的道路，例如福田南路、金田路、和平路、科苑南路、新秀路等，预计会出现挤塞情况。

资料来源：深圳交通＠微信公众号