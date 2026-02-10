Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

北上深圳办年货！免费年宵巴士线开通 直达6大花市 罗湖/莲塘/福田口岸

旅游
更新时间：12:57 2026-02-10 HKT
发布时间：12:57 2026-02-10 HKT

农历新年将至，不少港人会专程北上深圳行花市及办年货。深圳市2026年迎春花市及年宵市场已陆续开幕，为方便市民前往，各区特别安排了接驳巴士专线，直达6大花市，大部分更是免费乘搭。即睇多条年宵巴士专线详情及营运时间，让市民更轻松行花市扫年货。

深圳免费年宵巴士线开通！直达6大近春花市 

马年即将来临，深圳市政府为迎接2026年农历新年，于罗湖、福田、南山等多区举办大型迎春花市及年宵市场。各花市规模盛大，集购物、表演、美食于一身，为方便市民参与，更宣布推出6条花市接驳专线，于年宵开放期间接载市民前往，大部分更是免费乘搭。

 

1. 罗湖区爱国路花市︰专线T525线

深圳罗湖爱国路花市于2月10日至2月16日举行，现场设有花卉、餐饮、年货、过年用品、文创及萌宠6大展区，合共逾300个摊位。场内更有与园科公园合办的新春灯会，富浓厚的节日气氛。

罗湖花市专线 T525线

  • 首末站︰竹园宾馆 → 竹园宾馆
  • 停靠站点︰竹园宾馆（花市北门）→ 荷花市场（地铁5号线怡景站A口）→ 花市南门（临时站）→ 翠竹地铁站B2口（临时站）→ 竹园宾馆（花市北门）
  • 服务时间︰2月10日至16日10am-9pm
  • 票价︰¥2

 

2. 福田节日广场花市

福田花市同样于2月10日至16日举行，在深圳节日大道的节日广场与市民见面。今年花市占地2.4万平方米，有超过200个特色摊位。除了传统年花和年货，还引入了国际文创、潮流潮玩、特色美食等多元选择。

福田．节日广场花市免费专线

  • 首末站︰福田口岸公交总站 → 福田口岸公交总站
  • 停靠站点︰福田口岸公交总站 → 福田节日广场花市（花市南入口）、莲花村地铁站（地铁3、10号线）、彩田村 → 莲花北村 → 福田节日广场花市（花市南入口对面）
  • 服务时间︰2月10日至16日10am、11:30am、1pm、2:30pm、4pm、5:30pm
  • 票价︰免费

 

3. 南山「城南花开」迎春花市

南山区的「城南花开」迎春花市早于2月8日在荷兰花卉小镇开幕，这届花市以「南山马年 万亿花FUN」为主题，设有荷兰花卉小镇、中山公园及南头古城3个主要会场，并联同各街道的购花点，规模庞大。

城南花开花市1线H543线

  • 首末站︰南头总站 → 南头总站
  • 停靠站点︰
  • 南头总站 （荷兰花卉小镇东门）→ 南山汽车站 → 前海花园 → 大新地铁站 （地铁1号线）→ 南山文体中心 → 南头古城 → 南头总站 （荷兰花卉小镇东门)
  • 服务时间︰2月8日至14日9:30am-8pm
  • 票价︰免费

 

4. 南山深港花卉中心

位于南山西丽街道的深港花卉中心有超过300间花店，售卖各式各样盆栽、花寍，因其平价批发价及丰富品种，成为市民的买花「秘密基地」。

深港花卉中心花市线

  • 首末站︰报恩福地 → 报恩福地
  • 停靠站点︰
  • 报恩福地（深港花卉中心）→ 九祥岭 → 西丽法庭 → 西丽社区 → 珠光地铁站（地铁7号线）→ 龙井地铁站（地铁7号线）→ 桃源村地铁站（地铁7号线）→ 龙苑西路 → 龙珠门 → 龙井地铁站（地铁7号线）→ 新屋村 → 珠光地铁站（地铁7号线）→ 西丽社区 → 西丽法庭 → 九祥岭 → 报恩福地（深港花卉中心)
  • 服务时间︰2月10日至16日10am-6pm
  • 票价︰¥3


5. 龙岗南湾百合花溪谷花市

龙岗南湾的百合花溪谷花市被誉为华南地区数一数二的鲜花主题中心，于2月1日至16日开放，提供一站式办年货的便利。

T223线

  • 首末站︰莲塘口岸 → 百合花卉小镇（直达，不设中途站）
  • 服务时间︰2月10日至14日（视人流情况开车）
  • 票价︰免费


6. 光明区花市

光明区占地约2万平方米的「花的世界」，春节期间会变身做年花主场，集中供应年桔、蝴蝶兰、红掌等传统年花，并有专业园艺师提供保养意见。

御景花卉中心花市线

  • 首末站︰凤凰英荟城 → 御景花卉中心
  • 停靠站点︰
  • 凤凰英荟城 → 长圳地铁站（地铁6号线） → 光侨雅苑 → 长圳人行天桥 → 御景花卉中心
  • 服务时间︰2月10日至16日10am、12nn、2pm、4pm、6pm
  • 票价︰¥3

资料来源︰深圳巴士集团

延伸阅读︰深圳办年货8大平价批发市场+市集！海吉星/福田农批/龙岗世贸中心 海味生果礼盒一应俱全

