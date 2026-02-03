农历新年北上注意！8大口岸最新通关时间一文睇清 深圳湾/罗湖/莲塘/港珠澳

农历新年即将来临，加上内地有长达9天的「春节黄金周」，北上深圳或回乡探亲的出入境人流预计又会达高峰期。不过，今年农历新年期间8大口岸将不会实施延长通关时间的特别安排，两个口岸会维持24小时通关，要返深圳或回乡度岁的市民要留意了。

农历新年8大口岸通关时间最新安排！两口岸24小时开放

今年的农历新年假期由2月17日（年初一）至2月20日（年初四），不少人会选择北上深圳或回乡探亲度岁，跨境人流估计会达另一波高峰期。但因应往年的过关人流考量，香港保安局局长邓炳强于日前于电台节目中表示，特区政府决定不效法2024年的特别通关安排，农历新年期间8大口岸将不会延长通关时间。

邓炳强指出，特区政府曾于2024年农历新年期间延长部份口岸的服务时间，但实际「使用人数不多」，加上考虑到今年农历新年期间香港今年春节没有直至半夜的大型活动，相信各口岸现有的常规通关时间已能满足绝大部份旅客的出行需求。

8大出入境口岸春节开放时间︰