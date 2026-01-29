Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

HK Express推$288「双重赏通行证」！优先办理登机＋选前排位 一年两次抢平机票

旅游
更新时间：19:12 2026-01-29 HKT
发布时间：19:12 2026-01-29 HKT

香港快运航空（HK Express）宣布推出全新的限时产品「双重赏通行证」，让热爱旅游的消费者能以更精明的方式，享受更优越的飞行体验。这项通行证售价仅$288，不但包含总值$360的服务代金券，更提供一年两次优先抢购超值机票的黄金机会，绝对是旅游爱好者不容错过的恩物。

HK Express全新「双重赏通行证」 $288优先登机＋选位+抢平机票

HK Express全新「双重赏通行证」 $288优先登机＋选位+抢平机票
HK Express全新「双重赏通行证」 $288优先登机＋选位+抢平机票

总值$360优先登机＋选位代金券

HK Express全新「双重赏通行证」，为持有者带来了三重升级礼遇。首先，通行证包含两张价值$80的「香港快运优先服务+」代金券，让旅客在机场享受优先办理登机手续及优先登机的待遇，节省宝贵的排队时间。更贴心的是，该服务附带航班延误保障，若航班延误超过90分钟，旅客可选择享用机场贵宾室或获得$80现金保障，为旅程增添一份安心。

除了优先服务，通行证还包括两张价值$100的「前排座位」服务代金券。旅客可利用代金券预先选择第2至第10行的座位，这意味著在飞机降落后能更快离开机舱，对于追求效率、行程紧凑的商务旅客，或是希望尽快展开旅程的度假人士而言，这项服务无疑能带来极大便利。

一年两次优惠抢平机票

通行证最核心的卖点，在于持有人可于一年内，享有两次在香港快运标志性的「Gotta Go Super Sale」促销活动中「抢先飞」的权利。在每次公开发售前24小时，持证者将会收到附有专属连结的电邮通知，提早进入购票页面，优先预订限量超值机票，轻松锁定心仪的航点及出发日期，避免与大众一同抢票的压力。

HK Express「双重赏通行证」优惠详情

  • 销售日期： 2026年1月29日至1月31日
  • 售价：$288
  • 通行证内容：
    • 「香港快运优先服务+」代金券2张
    • 「前排座位」服务代金券2张
    • 一年内2次指定 Gotta Go Super Sale 优先抢购权
  • 购买连结：>>按此<<
  • 条款及细则： 优惠数量有限，先到先得，售完即止。此优惠仅适用于香港快运指定网站，不适用于手机应用程式或微信小程式。所有代金券于成功购买后即可使用。

 

资料来源：HK Express

 

同场加映：买机票注意！航空公司2月下调燃油附加费 短途最平$140 长途航线减近$200

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
六合彩报复性返本 咁样落注1赔960 幸运儿：买咗咁多年嘅钱一次过俾返我｜Juicy叮
六合彩报复性返本 咁样落注1赔960 幸运儿：买咗咁多年嘅钱一次过俾返我｜Juicy叮
时事热话
10小时前
长者乐悠咭专享新春优惠！易赏钱大派$600利是 百佳、屈臣氏、丰泽消费即享
长者乐悠咭专享新春优惠！易赏钱大派$600利是 百佳、屈臣氏、丰泽消费即享
生活百科
8小时前
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）下月拟加2.2%！即睇最新金额/年龄要求/资产上限/离港限制/发放日期/申请懒人包
00:55
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）拟加2.2%！即睇最新金额/申请资格 资产过上限可善用年金计划?
饮食
2026-01-28 16:41 HKT
黄埔天地「幸福缘定桃花园」 新春多元活动吸人流
活动资讯
2026-01-28 18:44 HKT
「手机碰瓷党」专门针对一类人 跌一跌机身裂晒屈高昂维修费 苦主提4大要点可避无妄之灾 ｜Juicy叮
「手机碰瓷党」专门针对一类人 跌一跌机身裂晒屈高昂维修费 苦主提4大要点可避无妄之灾 ｜Juicy叮
时事热话
4小时前
新世界传易主 周大福郑家纯家族拟售控股权予美资黑石
新世界传易主 周大福郑家纯家族拟售控股权予美资黑石
商业创科
2小时前
长者社企面包店荃湾开张！每日新鲜出炉蛋挞/菠萝包 全场8折优惠+必试$55越式法包配咖啡
长者社企面包店荃湾开张！每日新鲜出炉蛋挞/菠萝包 全场8折优惠+必试$55越式法包配咖啡
饮食
2026-01-28 18:15 HKT
79岁陈嘉仪激罕露面忆亡夫 放弃抢救老伴被子怪责：点解唔救爸爸？独住珠海5年喊足年半
79岁陈嘉仪激罕露面忆亡夫 放弃抢救老伴被子怪责：点解唔救爸爸？独住珠海5年喊足年半
影视圈
11小时前
粤车南下｜内地客驾车闯梅窝禁区泊公园遭举报 内地网民称港有「民间纠察队」？ 促查北上港车乱停放
粤车南下｜内地客驾车闯梅窝禁区泊公园遭举报 内地网民称港有「民间纠察队」？ 促查北上港车乱停放
社会
4小时前
巴士男乘客无法解开安全带 被困逾45分钟 城巴致歉并调查原因
01:20
巴士男乘客无法解开安全带 被困逾45分钟 城巴致歉并调查原因
突发
3小时前