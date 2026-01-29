HK Express推$288「双重赏通行证」！优先办理登机＋选前排位 一年两次抢平机票

香港快运航空（HK Express）宣布推出全新的限时产品「双重赏通行证」，让热爱旅游的消费者能以更精明的方式，享受更优越的飞行体验。这项通行证售价仅$288，不但包含总值$360的服务代金券，更提供一年两次优先抢购超值机票的黄金机会，绝对是旅游爱好者不容错过的恩物。

HK Express全新「双重赏通行证」 $288优先登机＋选位+抢平机票

HK Express全新「双重赏通行证」 $288优先登机＋选位+抢平机票

总值$360优先登机＋选位代金券

HK Express全新「双重赏通行证」，为持有者带来了三重升级礼遇。首先，通行证包含两张价值$80的「香港快运优先服务+」代金券，让旅客在机场享受优先办理登机手续及优先登机的待遇，节省宝贵的排队时间。更贴心的是，该服务附带航班延误保障，若航班延误超过90分钟，旅客可选择享用机场贵宾室或获得$80现金保障，为旅程增添一份安心。

除了优先服务，通行证还包括两张价值$100的「前排座位」服务代金券。旅客可利用代金券预先选择第2至第10行的座位，这意味著在飞机降落后能更快离开机舱，对于追求效率、行程紧凑的商务旅客，或是希望尽快展开旅程的度假人士而言，这项服务无疑能带来极大便利。

一年两次优惠抢平机票

通行证最核心的卖点，在于持有人可于一年内，享有两次在香港快运标志性的「Gotta Go Super Sale」促销活动中「抢先飞」的权利。在每次公开发售前24小时，持证者将会收到附有专属连结的电邮通知，提早进入购票页面，优先预订限量超值机票，轻松锁定心仪的航点及出发日期，避免与大众一同抢票的压力。

HK Express「双重赏通行证」优惠详情

销售日期： 2026年1月29日至1月31日

售价：$288

通行证内容： 「香港快运优先服务+」代金券2张 「前排座位」服务代金券2张 一年内2次指定 Gotta Go Super Sale 优先抢购权

购买连结：>>按此<<

条款及细则： 优惠数量有限，先到先得，售完即止。此优惠仅适用于香港快运指定网站，不适用于手机应用程式或微信小程式。所有代金券于成功购买后即可使用。

资料来源：HK Express