深圳地铁直达行山路线推介！4大远足路线  塘朗山睇猕猴 /铁仔山睇神级日落

香港生活节奏急促，越来越多人选择在周末走向户外，寻求片刻的宁静与放松。近年不少港人北上，其实除了在深圳市区吃喝玩乐，这座现代化的都市，其实隐藏著许多令人惊喜的自然瑰宝。《星岛头条》为您介绍4座可搭乘地铁轻松抵达的登山步道，不仅交通便利，更能让您将壮丽的山海风光、浪漫的日落晚霞，甚至是城市难得一见的生态景观尽收眼底，为您的周末增添一抹亮色。

1. 深圳地铁桃源村站直达！行山寻访猕猴踪迹——塘朗山郊野公园

想要在城市中体验与野生动物不期而遇的惊喜吗？塘朗山郊野公园将是您的不二之选。这条「深云入口→龙珠门」的经典穿越路线，难度适中，从入口处的潺潺溪流与小型瀑布开始，便为登山者带来一丝清凉。沿著步道缓缓而上，城市的喧嚣逐渐被抛在身后，取而代之的是满目的苍翠绿意。回首眺望，高楼林立的城市景观与眼前的葱郁山林形成强烈对比，构成一幅独特的画面。此处最大的亮点，莫过于栖息在此的野生猕猴群，牠们在林间嬉戏跳跃，为这趟登山之旅增添了无限生机与趣味。

塘朗山

地点：深圳市南山区龙珠六路51号（龙珠门登山口）

交通：搭乘地铁7号线至「桃源村站」D出口，步行约500米。

2. 邻近海上世界站！登上360度观景台 在大南山坐拥山海城

如果您是一位摄影爱好者，或是渴望寻找一个能将深圳所有美景一网打尽的地点，那么大南山绝对不会让您失望。其山顶最著名的，便是一座360度全方位的观景平台，站在这里，无论是连绵起伏的翠绿山峦、波光粼粼的蔚蓝海湾，还是繁华璀璨的城市建筑群，都能一览无遗。特别推荐在傍晚时分登山，当夕阳缓缓沉入海平面，天空被染上梦幻般的深蓝色调，远方的蛇口港与城市地标逐渐亮起万家灯火，那种山、海、城交织的壮阔景致，足以让人忘却所有烦忧。

大南山

地点：深圳市南山区南山公园（可导航至别墅登山道入口）

交通：搭乘地铁2号线至「海上世界站」H出口，步行约10分钟。

3. 漫步空中栈道 铁仔山睇深圳宝安神级日落

被许多深圳本地人誉为「私藏宝地」的铁仔山公园，以其标志性的「云阁碧空」空中栈道而声名远播。这条蜿蜒于山间的红色栈道，不仅设计独特，更提供了绝佳的观景视野。傍晚时分，这里是观赏落日的最佳地点，看著咸蛋黄般的太阳缓缓落下，将整片天空染成温暖的橙红色，景色极为壮观。当天气晴朗时，视线更可延伸至远方的深中通道、海面上缓缓航行的邮轮，甚至能清晰地看到宝安国际机场起降的飞机，充满动感的画面为宁静的日落增添了一份活力。

铁仔山

地点：深圳市宝安区铁仔山公园（西门入口）

交通：搭乘地铁1号线至「固戍站」A出口，步行约20分钟。

4. 感受植被变换 体验阳台山的登山禅意

阳台山的魅力，在于其登山步道与自然景观之间完美的和谐感。其路线设计极为人性化，通常是一段上坡紧随著一段平缓的路，让登山者可以根据自己的节奏，时而挑战自我，时而悠闲漫步，整个过程显得格外轻松惬意。随著海拔的攀升，您会清晰地感受到沿途植被的奇妙变化，从山脚下的低矮灌木丛，逐渐过渡到半山腰的茂密乔木林。当最终登上开阔的山顶平台，清新的山风迎面吹来，瞬间带走身体的疲惫，让身心都得到彻底的舒缓与放松。

阳台山

地点：深圳市阳台山森林公园

交通：搭乘地铁6号线至「阳台山东站」A出口，步行约10分钟。

登山提醒：

若想欣赏日落，建议选择下午3至4点开始登山。

请务必携带足够的饮用水，并穿著舒适的运动鞋。

提前规划好下山时间，避免在天黑后逗留山中，确保安全。

资料、图片来源：深圳地铁微信公众号、小红书

